“Facciamo fuori lo sport” nei parchi della città

Brescia. Il Comune di Brescia ha avviato nel 2021 il progetto “Facciamo fuori lo sport” con l’obiettivo di raccogliere le proposte di realtà sportive e personal trainer nei parchi cittadini, evitando sovrapposizioni di date e luoghi. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, infatti, l’attività sportiva era stata notevolmente compromessa, in particolare per quanto concerne l’utilizzo degli spazi chiusi, come le palestre.

La giunta comunale, per cercare di evitare di interrompere l’attività sportiva, con delibera del 23 giugno 2021 aveva voluto mettere sperimentalmente a disposizione alcuni parchi per dar modo alle realtà sportive e ai personal trainer di proporre le proprie iniziative alla cittadinanza.

Per l’edizione 2022 hanno aderito fino a oggi Asd Tango Argentino Brescia, Bravi Ragazzi Asd, Simone Cardin allenatore Us Acli e Asd Nordic Brescia.

I corsi attualmente attivi riguardano il tango argentino, balli di gruppo, il kung fu shadin e il nordic walking e si svolgeranno ai parchi Jan Palach. Castelli, Tarello e Ducos. Sono però in arrivo altri corsi che si aggiungeranno nelle prossime settimane e che coinvolgeranno anche altri parchi cittadini. Tutti i dettagli sono disponibili su questa pagina del sito del comune di Brescia.