Massardi (Lega): “Da Regione Lombardia oltre 2,3 milioni per sport e turismo”

Milano. Al via il bando regionale per chiedere contributi per organizzare eventi sportivi. Stanziati dal Pirellone oltre 2,3 milioni di euro per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2022. “Questa misura promossa da Regione Lombardia prevede erogazioni, a fondo perduto, per sostenere la realizzazione di appuntamenti agonistici e amatoriali di rilievo regionale, nazionale e internazionale, compresi quelli che interessano le discipline paralimpiche”, spiega Floriano Massardi consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega.

“La dotazione finanziaria destinata a questo bando è ripartita in 1,3 milioni di euro sull’esercizio 2022 e 1 milione sull’esercizio 2023″, prosegue Massardi. “Il contributo per la realizzazione di iniziative sportive potrà variare da un minimo di 4mila euro fino a un massimo di 50mila euro per coprire una parte delle spese sostenute sino all’80% del documentato”.