Brescia Art Marathon, vincono Daniele Donna ed Eva Grisoni

(red.) E’ stata corsa da circa 3.300 persone la ventesima edizione della Brescia Art Marathon che si è svolta la mattina di questa domenica 13 marzo in città. Daniele Donna, dell’Atletica Franciacorta, ha vinto tra i maschi sulla distanza classica della Maratona (42 chilometri e 195 metri) in 2h 36’27”, davanti a Matteo Di Conza (Atletica Varese, 2h 39′ 29”) e Marco Menegardi (Gruppo sportivo Orobie, 2h 42′ 35”). Mentre tra le donne si è imposta Eva Grisoni, di Rezzato (Lykos Triathlon), in 2h 49’16”.

Nella mezza maratona il primo a tagliare il traguardo tra i maschi è stato Youssef Khatoui dell’Atletica Vallecamonica, mentre Elisabetta Manenti dell’Atletica Pianura Bergamasca è arrivata prima tra le donne. Invece nella 10 chilometri ha vinto Federico Frigerio.