De Zerbi e Possanzini sono partiti in treno da Kiev

(red.) Roberto De Zerbi, l’allenatore bresciano della squadra di calcio ucraina Shakhtar Donetsk e il suo staff formato dal vice Davide Possanzini (ex giocatore del Brescia) e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, con il direttore sportivo Carlo Nicolini, sono partiti in treno da Kiev verso Leopoli lasciando la capitale dell’Ucraina invasa dai russi.

I cinque italiani dovrebbero arrivare alla frontiera a tarda notte, attraversando poi il confine con un’auto o un mezzo pubblico per raggiungere in seguito il nostro paese.

Anche i calciatori brasiliani della squadra sono riusciti ad abbandonare l’hotel Opera di Kiev con le famiglie per raggiungere in treno la Polonia.