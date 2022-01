Lombardia, sì alla mozione Beccalossi-Carzeri sul sostegno a palestre e piscine

(red.) “Un appello al governo per chiedere adeguati ristori e sostegno a centri sportivi, palestre e piscine, colpite prima dalla pandemia e oggi dagli aumenti fuori controllo dei costi energetici che si riflettono su bollette e spese di gestione. Il mondo dello sport lombardo è in grandissima difficoltà e non si può più aspettare per evitare che molti centri chiudano per sempre”. Lo dichiarano Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto e Claudia Carzeri (Forza Italia), che questo martedì hanno presentato una mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, per impegnare la Giunta a sostegno delle attività economiche lombarde legate allo sport.

“La pandemia”, commenta Viviana Beccalossi, “si è abbattuta come uno tsunami sul mondo dello sport in una regione come la Lombardia. Molti centri sportivi sono in crisi proprio per le difficoltà causate dal lockdown e da tutti i protocolli successivi. Di fatto sono stati i primi a chiudere e anche oggi possono lavorare a mezzo servizio. Con questa mozione vorremmo dare una boccata d’ossigeno a chi, ogni giorno, contribuisce a sostenere il movimento dello sport e assicura il benessere psicofisico dei cittadini”.

“Il rincaro bollette”, interviene Claudia Carzeri, “è solo l’ultimo, in ordine temporale, dei disagi a cui sono sottoposte le imprese del settore dello sport. Pensiamo che ci sono centri che hanno avuto rincari, rispetto allo scorso anno, del 438%, nonostante gli abbonati non siano cresciuti e gli ingressi siano contingentati. Dobbiamo intervenire con urgenza e celerità affinché queste imprese non siano costrette a chiudere anche perché costituiscono una linfa vitale per la nostra Regione ( che detiene il primato per numero di palestre sul territorio) cui non possiamo rinunciare e che coinvolge un’intera filiera di lavoratori”.