Girelli (Pd): “La Regione intervenga con sostegni immediati per le piscine”

(red-) “Molte piscine in Lombardia hanno già chiuso o rischiano di chiudere, ma Regione Lombardia si limita a dire che tocca al Governo intervenire. La risposta del sottosegretario Antonio Rossi alla nostra interrogazione, che chiedeva interventi urgenti per gli impianti natatori, non ha soddisfatto. Capisco la necessità di sollecitare il governo nazionale, che non ha garantito sostegni sufficienti e non ha concesso l’utilizzo del superbonus del 110%, ma l’autonomia regionale deve essere esercitata fino in fondo e la giunta lombarda deve dimostrare più coraggio” è così che il consigliere del Pd in Regione Lombardia Gianni Girelli ha commentato la risposta della giunta, durante il question time in aula consiliare.

“È inutile parlare di ‘conti a posto’ in Regione Lombardia se le attività chiudono e le persone perdono il lavoro”, prosegue Girelli, “l’equilibrio di bilancio serve a poco se non si trovano soldi per sostenere chi è in difficoltà. Non dimentichiamo, poi, che la quasi totalità delle piscine è di proprietà dei comuni che rischiano di ritrovarsi con impianti chiusi e conseguenti gravi problemi di degrado. La Regione deve intervenire con sostegni immediati, temporanei e straordinari, perché non possiamo permetterci di perdere un patrimonio come quello delle piscine, che svolgono una fondamentale funzione di prevenzione e promozione della salute dei cittadini e sono un presidio territoriale che ci viene invidiato a livello europeo”.

I centri sportivi sono stati l’oggetto di altre due mozioni in discussione questo martedì: una sull’efficientamento energetico e una sulle risorse economiche, entrambe approvate all’unanimità.

“Puntare sulle energie rinnovabili è fondamentale, ma è paradossale che non sia ancora stato concesso il 110% tecnicamente consentito solo alle porzioni degli impianti che comprendono gli spogliatoi”, ha sottolineato Girelli che si è comunque ritenuto soddisfatto, dopo l’approvazione di due integrazioni del Pd all’interno della mozione sul sostegno economico. “Abbiamo chiesto un esplicito riferimento e un’attenzione particolare agli impianti natatori e la previsione di un immediato stanziamento di fondi regionali per evitarne la chiusura”.