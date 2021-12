Renato Gei, una stele per ricordare un grande bresciano

(red.) Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Renato Gei (Brescia, 1º febbraio 1921 – Nave, 20 maggio 1999), bresciano, giocatore e allenatore, ed icona del Brescia calcio. Da giocatore ha esordito in serie C nel 1939 a solo 16 anni realizzando il gol decisivo per il passaggio del Brescia in serie B. Ha continuato poi a segnare: 25 gol in 20 partite nel primo campionato di serie B.

Viene acquistato dal Grande Torino che lo gira alla Fiorentina e alla Sampdoria in serie A. La guerra gli impedisce la soddisfazione della chiamata in Nazionale che però arriverà: negli anni ’50, dopo le convocazioni in Nazionale B, trova anche la maglia della Nazionale maggiore, che indossa a Lugano, nell’1-1 contro la Svizzera.

La sua carriera di giocatore lo vede tornare nuovamente a vestire la maglia delle Rondinelle dal 1953 al 1955, quindi chiude giocando un anno in serie C al Pavia.

La carriera di allenatore inizia a Pavia, poi le due stagioni alla Sampdoria a fianco di Monzeglio e dell’inglese William Dodging, quindi al Genoa in Serie B. Sulla panchina del “grifone” vince il campionato con undici punti di vantaggio rispetto alle altre due promosse, Napoli e Modena, e trionfa nella Coppa delle Alpi 1962 grazie alla vittoria in finale per 1-0 contro i francesi del Grenoble.

Nel 1963 torna alle Rondinelle con coraggio perché il Brescia ha ben sette punti di penalizzazione. Riesce ad arrivare al primo posto in classifica, ma per la promozione dovrà attendere ancora una stagione, con una vittoria a Palermo: la squadra all’arrivo in Piazza Vittoria in pullman è circondata da due ali di folla. Nell’anno in serie A agguanta un nono posto: solo la squadra di Mazzone, Baggio e Guardiola riuscirà a fare meglio. Siede poi sulle panchine di Lazio, Lecco, Atalanta, Casertana e Parma. Renato Gei si ritira dell’attività calcistica nel 1977.

Un grande campione, non solo come calciatore e allenatore, ma come uomo, esempio della migliore brescianità, caratterizzata da serietà ed impegno, che la ASD Sporting Club Brescia vuole onorare e ricordare con la stele realizzata dall’artista bresciano Graziano Fostini, con il contributo di Unioncasa, e posata nel centro sportivo comunale, gestito dalla società San Filippo e utilizzato dallo Sporting Brescia, dedicato a Renato Gei in via Collebeato a Brescia.