La scuola di sci Tre Valli del Maniva apre una sede in città

(red.) Mercoledì 22 dicembre alle ore 18,30 si terrà in viale Italia 14 a Brescia l’inaugurazione della sede in città della scuola di sci Tre Valli che opera al passo del Maniva. Una nota informa che si tratta della prima scuola di sci ad avere una sede in città in Lombardia e la terza in Italia. Quest’anno la scuola festeggia i cinquant’anni dalla fondazione che risale al 1971 diventando la scuola di sci più storica di Brescia e una delle più longeve in Lombardia.

“L’evento vuole sensibilizzare i cittadini Bresciani che in un’ora di macchina possono essere sugli sci in un comprensorio di circa 40 km di piste”, si legge nel comunicato. “Ci sarà la possibilità di prenotare le lezioni di sci nella nuova sede e ci saranno dei maestri a disposizione per informazioni sulle iniziative della scuola e saranno organizzate serate a tema. L’idea non è quella di sensibilizzare l’interesse della gente solo sulla scuola di sci, ma anche sul territorio dove possiamo trovare cultura, sapori e una natura incontaminata a due passi dalla città”.

“Il fiume Mella è il fiume di Brescia per definizione e nasce in Maniva nel Dosso Alto, creando così un percorso naturalistico con una ciclabile che arriva fino in città, l’asta del Mella”, prosegue la nota. “Siamo coscienti che il territorio dell’alta Valtrompia e del Maniva abbia tantissimo da offrire alla città di Brescia. Noi maestri di sci siamo orgogliosi di fare da ambasciatori a questi posti a cui siamo intimamente legati da storia e tradizioni”.

La Scuola Italiana di Sci Tre Valli ha la sede legale in piazza Zanardelli 1 a Collio e quella operativa al passo del Maniva presso Manivaski (Tel: 030-9225065 Cell: 338-3459255 mail: info@scuolascitrevallicollio.it web: www.scuolascitrevallicollio.it). La sede in città si trova in viale Italia 14.