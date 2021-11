Sci gratis per gli under 16 in Lombardia fino alla vigilia di Natale

(red.) “Grazie all’iniziativa regionale ‘Free Skipass dicembre 2021 – Per la ripartenza della montagna‘, da mercoledì 1 dicembre, sino alla vigilia di Natale tutti i ragazzi lombardi di età inferiore ai 16 anni potranno sciare gratis negli impianti situati nelle nostre montagne”, lo ricorda Antonio Rossi, sottosegretario di Regione Lombardia a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, commentando i primi risultati della misura lanciata ai primi di novembre dalla giunta.

Mentre sono esauriti i voucher per le lezioni a prezzo simbolico coi maestri di sci, è possibile ottenere i biglietti di risalita gratuiti per gli ‘under 16’, registrandosi sul sito www.skipasslombardia.it e richiedere la tessera ‘Skipass Lombardia PayPerUse’ o scaricare dal sito l’apposito modulo da compilare (sia on line che volendo off line) da consegnare in biglietteria per ottenere un giornaliero gratuito di località.

“Abbiamo registrato un grande successo. Questa promozione – chiarisce il pluricampione olimpico – è stata accolta con entusiasmo da migliaia di famiglie lombarde tanto che, in breve tempo, sono stati esauriti i 5.000 voucher per le lezioni a prezzo simbolico con i maestri di sci e si sono registrate tantissime adesioni sul portale per ottenere i biglietti omaggio agli impianti di risalita”.