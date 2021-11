Free Skipass dicembre 2021, Massardi (Lega): “A Brescia 253 km di piste pronte”

(red.) “Con 253 km di piste da sci per tutti i livelli, 74 impianti di risalita e altitudini fino a 3mila metri, strutture ricettive comode e apres ski, la sola destinazione bresciana offre un ricco ventaglio di proposte per gli appassionati dello sci, dello snowboard o per i bambini che devono imparare a sciare. A maggior ragione ora che Regione Lombardia ha deciso di offrire agli under 16 lombardi lo skipass gratuito e lezioni di sci a prezzo simbolico di 5 euro l’ora per tutto il mese di dicembre fino alla vigilia di Natale in tutte le stazioni sciistiche lombarde.”

Così Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega al Pirellone, commenta l’iniziativa ‘Free Skipass dicembre 2021 – Per la ripartenza della montagna’ che si propone di incentivare tra i nostri ragazzi la pratica delle discipline sciistiche. Il progetto, proposto in via sperimentale nel 2019, è nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia e ANEF SKI Lombardia, in qualità di soggetto unico che gestisce l’attuale sistema di emissione delle tessere stagionali regionali e PayPerUse (utilizzabili in tutte le stazioni sciistiche della Lombardia), cui si aggiunge la collaborazione con il Collegio dei Maestri di sci e le Scuole di Sci della Lombardia.