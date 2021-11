Serie B, Benevento-Brescia: impresa dei lombardi, ora testa al Pordenone

(red.) Impresa del Brescia di Filippo Inzaghi, il quale è riuscito a battere nei minuti finali il Benevento, nel big match dell’undicesima giornata di Serie B. Ora le Rondinelle sono seconde a quota 21 punti e con il risultato di lunedì hanno superato proprio i campani, fermi a 19 punti. Il Pisa, capolista, dista solo una lunghezza.

Il match

Guardando a quelli che erano i pronostici Serie B di giornata, i padroni di casa partivano con i favori del pronostico. E i primi minuti di gara ne sono stati l’esempio: il Benevento è partito in quarta, e dopo soli quattro minuti è riuscito ad andare vicino al gol con Lapadula (super parata di Joronen).

La risposta del Brescia, però, non si è fatta attendere: Bertagnoli ha sfiorato il gol di testa su cross perfetto di Pajac. Sul finire del primo tempo, ancora Pajac ha messo in mezzo un pallone velenoso che non è stato intercettato da nessun compagno. Una gara abbastanza tirata nella prima frazione, ma nel secondo tempo il match si è vivacizzato. Dopo dieci minuti Bisoli ha servito Spalek, il quale ha indirizzato in porta con un preciso destro, deviato in angolo da Manfredini.

La risposta dei padroni di casa è arrivata con Brignola, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo: sinistro insidioso che Joronen è riuscito a respingere con efficacia. Ad un quarto d’ora dalla fine, ancora un cross di Pajac che serve Moreo, il quale insacca ma in fuorigioco. È il preludio del gol che arriva al 90’: Tramoni riesce a sfruttare un errore clamoroso di Letizia e davanti a Manfredini non sbaglia. Un gol pesantissimo che non potrà essere rimontato in alcun modo dai padroni di casa.

Inzaghi soddisfatto

Soddisfatto, come ovvio che sia, il tecnico Filippo Inzaghi. “Vincere qui è una grande dimostrazione, perché è la squadra più forte del campionato – ha dichiarato in conferenza stampa – Siamo molto contenti per la classifica. Ho avuto la sensazione nel secondo tempo che potessimo vincerla.

Avevo promesso che in caso di vittoria avrei lasciato il giorno libero e Bisoli mi ha detto invece che la squadra vuole allenarsi. Vuol dire che la mentalità è giusta. Siamo sulla strada giusta.

Dobbiamo tenere i piedi per terra anche se abbiamo fatto bene. La vittoria ci dà un grande slancio”.

Un pensiero anche all’ex squadra: “Ringrazio la gente di Benevento. Emozionante. Due mesi non potevano cancellare i record. È stato fantastico per me e il mio staff”.

Ora la testa è al prossimo match, quello che andrà in scena sabato prossimo, alle ore 16,15 e che vedrà arrivare allo stadio Rigamonti il Pordenone di Bruno Tedino. I friulani sono il fanalino di coda del campionato, per ora, e il trend fuori casa è sicuramente negativo: parliamo di due sconfitte in tre gare giocate, due reti realizzate e cinque subite. Il Brescia, invece, ha voglia di migliorare: tra le mura amiche ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta (4 gol segnati e 5 subiti).