Mynet tra gli sponsor dell’Atlantide Pallavolo Brescia

(red.) Mynet è il nuovo sponsor dell’Atlantide Pallavolo Brescia per la stagione sportiva 2021-2022: l’ufficialità della notizia è arrivata questa mattina, in occasione della visita di una delegazione della squadra alla sede mantovana dell’operatore di telecomunicazioni.

Oltre al vicepresidente Lorenzo Bonisoli, all’allenatore Roberto Zambonardi e al responsabile delle pubbliche relazioni Alessandro Massini Innocenti, presenti anche quattro giocatori della compagine bresciana dei Tucani che milita nel campionato di serie A2: Stefano Patriarca, Stefano Giannotti, Andrea Franzoni e Leonardo Ventura. Ad accogliere la squadra, il Direttore generale di Mynet Giovanni Zorzoni insieme al Direttore commerciale Giorgio Intonti e al responsabile commerciale top client Alberto Belpietro, che hanno salutato e ringraziato lo staff societario.

La visita ha interessato l’intero campus dell’operatore TLC, dove tutti i servizi erogati vengono progettati, realizzati e gestiti direttamente all’interno della struttura aziendale con un controllo qualitativo totale e soluzioni “su misura” per le esigenze di ogni singolo cliente.