Prima sconfitta del Brescia in campionato: i tifosi devono preoccuparsi?

(red.) La sconfitta del Brescia contro il Como nell’ultima giornata di campionato prima della sosta è stata sicuramente inattesa visto che la squadra allenata da Giacomo Gattuso non era ancora riuscita a vincere nemmeno una partita in campionato. La squadra di Pippo Inzaghi era favorita per il successo e invece è arrivata un’inaspettata débacle, la prima in campionato.

Nonostante la sconfitta delle Rondinelle, però, i pronostici serie b oggi su Sportytrader danno ancora il Brescia come favorito per la vittoria della serie cadetta. Malgrado la prima delusione data ai tifosi, la squadra avrà il dovere di reagire per non smentire le previsioni.

L’ultima partita è stata decisamente spettacolare ed emozionante ma anche piena di errori tecnici soprattutto in fase difensiva, anche se c’è stato un giocatore della squadra di Inzaghi che ha particolarmente brillato: ci riferiamo a Rodrigo Palacio.

L’ex giocatore del Bologna,a dispetto dei suoi 40 anni, è risultato assolutamente devastante: ha prodotto un gol e un assist e ha fatto impazzire la difesa avversaria, dimostrando che chi si allena con professionalità può mantenere un alto livello sia tecnico che agonistico anche a una certa età.

Il giorno dopo questa sconfitta all’interno della squadra e della società non sembra esserci particolare preoccupazione in virtù di un periodo che, a parte questo ultimo incidente di percorso, è stato stato abbastanza positivo, come dimostrano le due vittorie e i due pareggi ottenuti negli ultimi quattro impegni.

Ma di sicuro in questo primo scorcio di campionato sono emerse delle crepe difensive, come dimostrano i 12 gol subiti finora, e sulle quali l’allenatore ex Benevento dovrà lavorare in questi giorni di sosta del campionato.

Infatti se la squadra di Pippo Inzaghi vuole ambire alla serie A non può concedere tante occasioni agli avversari e dovrà cercare di mantenere più spesso La porta inviolata, visto che quest’anno è successo una sola volta e cioè nella prima partita a Terni del 22 agosto.

Prossimi impegni e considerazioni del mister Pippo Inzaghi

Le prossime partite e i prossimi impegni della squadra di Pippo Inzaghi ci diranno, e soprattutto faranno capire ai tifosi, se questa sconfitta è stata solo un episodio isolato oppure se è un primo di segnale di crisi da non sottovalutare.

Il primo impegno arriverà sabato 16 ottobre in trasferta contro il Perugia, allenato da Alvini, che è reduce da 3 risultati utili consecutivi. Non sarà una partita facile perché la squadra di Alvini si è dimostrata molto solida, come abbiamo visto nell’ultimo pareggio in trasferta contro una big come il Benevento.

Quindi la squadra di Inzaghi dovrà riscattarsi e soprattutto dovrà migliorare in fase difensiva, visto che nella partita contro il Como ci sono stati troppi errori sia individuali che di squadra.

Nel post partita Pippo Inzaghi si è mostrato ottimista, anche se ha sottolineato che bisogna evitare gli errori in fase difensiva, soprattutto perché i tanti gol subiti sono una caratteristica negativa che la squadra ha sofferto negli ultimi anni e quindi sono frutto di un problema di collettivo più che dei singoli.

Inoltre, il mister ha voluto sottolineare il terzo posto in classifica ottenuto dopo questo mini ciclo di 7 partite, che è stato molto impegnativo e molto dispendioso per la squadra sia dal punto di vista fisico che mentale.