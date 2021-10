San Bartolomeo, al lavoro per il centro sportivo: allenamenti garantiti

(red.) Il comune di Brescia lavora per trovare, nel minor tempo possibile, una soluzione per il centro sportivo San Bartolomeo, il cui cantiere è rimasto bloccato per inadempienza della ditta appaltatrice.

Nel pomeriggio di giovedì 30 settembre, negli uffici dell’assessorato alla Rigenerazione urbana, si è tenuto un incontro per discutere della situazione. Oltre all’assessore Valter Muchetti, erano presenti la presidente del consiglio di quartiere, Margherita Casalotti, il direttore della società San Filippo, David Bertoli, il dirigente delegato per l’assessorati allo Sport, Giorgio Paolini, il dirigente referente per l’Area tecnica del comune, Carlo Lazzaroni e Omar Gatta, Gianfranco e Alessandro Lenza, in rappresentanza dell’Uso San Bartolomeo.

Durante la riunione, che si è svolta in un clima collaborativo, Muchetti ha evidenziato le criticità del cantiere, dovute al fatto che la ditta non ha concluso i lavori e ha abbandonato il sito. Ora il Comune, tramite l’avvocatura, provvederà a formalizzare la risoluzione in danno e ad avviare le procedure per il ri-affidamento delle opere di completamento, intervenendo a tutela dell’Ente contro la ditta stessa.

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alle squadre di calcio, considerato prioritario, è stato deciso di approfondire alcune ipotesi per consentire ai bambini e ai ragazzi della società sportiva dilettantistica la possibilità di svolgere regolari allenamenti e le partite di campionato.

“Pur rendendoci conto delle oggettive difficoltà”, spiega l’assessore, “ci siamo lasciati con l’impegno di ritrovarci la prossima settimana per vagliare alcune ipotesi logistico-organizzative sulle quali i presenti si sono presi l’impegno di approfondire. La volontà è quella di risolvere la situazione al più presto, creando il minor disagio possibile agli sportivi e alla comunità. Purtroppo, quando si apre un cantiere, ci sono degli aspetti indipendenti dalla nostra volontà che possono creare rallentamenti. Stiamo lavorando con impegno per trovare le soluzioni necessarie”. L’Amministrazione comunale si è già attivata per accelerare la ripresa dei lavori e la conclusione nei tempi più celeri possibile.