Carpenedolo: dal 10 al 15 lungo open day al Centro Forus

(red) Dal 10 al 15 settembre vivrà un open day lunghissimo e denso di emozioni il centro Forus di Carpenedolo che, per la ripartenza delle attività invernali, organizzerà una serie di allenamenti utili a far provare, a quanti interessati, le emozioni dei più coinvolgenti sport acquatici con nuoto, pallanuoto e master. L’elemento predominate sarà ovviamente “l’acqua” assoluta protagonista delle giornate di open day organizzate per la felicità di tutti i giovani appassionati di cloro e piscine e di tutti quanti possano essere desiderosi di avvicinarsi alle attività proposte all’interno dell’impianto.

Nello specifico il programma degli open day proposti prenderà il via il 10 settembre dalle ore 20.00 con il master pallanuoto riservato agli adulti amatori che potranno così prendere confidenza con uno degli sport acquatici più bello e ricco di emozioni. Per gli adulti amatori però ci sarà anche un altro appuntamento, in questo caso addirittura doppio perché il 13 e il 15 settembre alle ore 12.30 sarà organizzato l’open day master di nuoto. Un duplice incontro per chi desidera condividere le gioie di una bella e sana nuotata con l’obiettivo di entrare a far parte di una grande famiglia di amanti dell’acqua.

Sempre il 13 e 15 settembre poi ci sarà spazio anche per i più piccoli: alle ore 16.30, infatti, la piscina sarà tutta per i bambini/e dai 6 ai 9 anni che potranno così prendere confidenza con la pre-agonistica di nuoto. Dalle ore 17.30 invece i più grandi, dagli 8 ai 15 anni, potranno provare la pallanuoto.

Sarà possibile provare anche più di una specialità: non sarà necessario iscriversi perché l’ingresso all’open day sarà libero.

☑10 Settembre ore 20:00 master pallanuoto per adulti amatori

☑13 e 15 Settembre ore 12:30 master nuoto per adulti amatori

☑13 e 15 Settembre ore 16:30 pre-agonistica nuoto per bambini/e dai 6 agli 9 anni

☑13 e 15 Settembre ore 17:30 pallanuoto per bambini/e e ragazzi/e dai 8 ai 15 anni