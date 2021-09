Codici su Dazn e l’esordio in serie A: “Abbonati da risarcire per i disservizi”

(red.) Esordio non particolarmente felice per Dazn in Serie A. La trasmissione in diretta delle partite della prima giornata del massimo campionato di calcio nazionale è stata segnata da alcuni disservizi che hanno fatto infuriare gli abbonati e su cui l’associazione Codici interviene per tutelare i consumatori danneggiati.

“Stiamo raccogliendo le segnalazioni – dichiara Davide Zanon, Segretario di Codici Lombardia – sulla vicenda che ha visto coinvolti gli abbonati di Dazn, che tra sabato e domenica hanno avuto problemi nella visione delle partite della Serie A. Analizzeremo quanto ci verrà segnalato e studieremo la strada migliore per garantire che quanto accaduto non si ripeta e che i consumatori vengano risarciti per il danno subito”.

La delegazione di CODICI Lombardia sta raccogliendo le segnalazioni tramite il form presente alla pagina web https://www.codicilombardia.org/segnalazioni. In alternativa è possibile contattare l’associazione ai numeri 02.36503438 e 351.7979897 e alla mail codici.lombardia@codici.org.