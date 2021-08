Brescia, il 3 e 4 settembre il Festival dello sport della zona Est

(red.) Il Consiglio di quartiere San Polo Parco ha organizzato l’evento multisport “Festival dello Sport”, manifestazione sportiva rivolta a bambini e ragazzi che vogliono sperimentare diverse discipline, organizzato – con il patrocinio del comune di Brescia – da EstSportAmo, associazione formata dai consigli di quartiere della zona Est della città, dal Rugby Brescia e da altre associazioni.

La manifestazione si terrà venerdì 3 e sabato 4 settembre presso lo stadio di Rugby Aldo Invernici (via della Maggia, Brescia) e darà l’occasione a tutti i bambini partecipanti di provare la pallavolo, il rugby e molti altri sport.

Programma: Sabato: dalle 14 alle 20 attività sportive, dalle 20 alle 22 festa. Domenica: dalle 10 alle 20 attività sportive, dalle 20 alle 22 festa.

Anche Millenium Volley allestirà uno spazio per esibizione e far provare il volley, oltre a uno stand per la distribuzione di materiale sportivo. Dalle ore 20 alle 22 sarà il momento della festa con stand gastronomici, tra i quali anche lo sponsor delle Leonesse Centrale del Latte, che distribuirà i propri prodotti.

Il ricavato della giornata andrà all’associazione I bambini di Dharma di Brescia. L’accesso è permesso con il Green Pass (relativamente alle età per cui è previsto).