Salò Run for Telethon, aperte le iscrizioni per la gara del 13 giugno

(red.) Se una manifestazione arriva al suo nono anno di vita, significa che è davvero una classica lombarda. Da quest’anno, con l’omologazione 10K, entra a far parte del calendario nazionale Fidal. Se poi ha finalità sociali come la Salò Run for Telethon, allora sapere che la prova torna in calendario il 13 giugno, mettendosi alle spalle la cancellazione dello scorso anno a causa del lockdown, è davvero una buona notizia. La corsa bresciana riapre i battenti e la città è pronta ad accogliere una partecipazione che è andata sempre in crescendo, fino ai 241 classificati del 2019.

La gara, nata nel 2012, è sempre stata disputata sui 10 km e, salvo che nella prima edizione disputata a ottobre, è sempre stata collocata nella prima metà di giugno. Due i corridori che sono riusciti a fare doppietta, Marco Zanoni che dopo essersi aggiudicato l’edizione inaugurale ha vinto anche nel 2019 e il marocchino Mohammed El Kasmi, autore di un bis consecutivo nel 2015 e 2016 e in possesso del record della corsa in 33’34”. Fra le donne vincitrici sempre diverse, fino a Sara Bazzoli due anni fa, il primato della prova è di Patrizia Tisi, prima nel 2016 in 38’10”.

Epicentro della corsa sarà ancora una volta lo Stadio Comunale, dalla cui pista di atletica verrà dato il via alle ore 9:00 per affrontare il tracciato cittadino, leggermente ondulato fino a ritornare allo stadio per il traguardo. La quota d’iscrizione alla corsa è di 15 euro con chiusura fissata per le ore 24 di mercoledì 9 giugno. E’ previsto un tetto massimo di adesioni fissato a 500 posti. La manifestazione si disputerà nel pieno rispetto dei protocolli sanitari in vigore al momento.

Quella del 13 giugno sarà anche l’occasione per scoprire le bellezze della località in riva al Garda, divenuta nel tempo un importante polo atletico con molti eventi organizzati nel corso dell’anno e che ha un bellissimo centro, sormontato dal Duomo visibile anche dal lago. Un’occasione da non perdere.

Per informazioni: Asd Runners Salò, tel. 329.0028673, www.runnersalo.org