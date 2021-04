Fare sport in Lombardia, lunedì sera dibattito on line

(red.) L’associazione Dieci Giornate in collaborazione con Fare in Lombardia, sta proponendo appuntamenti in diretta streaming nella rassegna “Generare Relazioni, Costruire Futuro” che sta coinvolgendo realtà del territorio e ospiti. L’evento si terrà lunedì 12 aprile alle 20,45 in diretta streaming sulla pagina fb e canale Youtube dell’Associazione Dieci Giornate.

La diretta sarà coordinata da Gianni Girelli, consigliere regionale Pd, presidente dell’Associazione Dieci Giornate, tra i promotori del progetto Fare in Lombardia.

Fabio Pizzul, capogruppo Pd in Regione Lombardia, introdurrà l’appuntamento. Ospiti della serata: Giorgio Lamberti, olimpionico di nuoto, Claudia Giordani, delegata Coni Milano Città Metropolitana Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano.