Corrixautismo non si ferma: due settimane virtuali per i bimbi bresciani

(red.) Di corsa verso un unico obiettivo: sostenere i bambini bresciani con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. Anche se non si correrà tutti assieme perché la corsa in questione, CORRIXAUTISMO che ogni 2 Aprile con i suoi 3000 partecipanti colorava di blu il centro storico di Brescia, quest’anno nello scenario della pandemia si svolgerà sull’App STRAVA. Per due settimane, dal 29 Marzo all’11 Aprile, in modo virtuale sarà possibile correre, camminare, pedalare in sicurezza e soprattutto partecipare alle iniziative del fondo Autisminsieme indossando la maglia dell’edizione di quest’anno.

Il fondo, promosso nel 2015 da Fobap Onlus, Anffas Brescia Onlus, Congrega della Carità Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus, svolge un’opera di sensibilizzazione e di diffusione di una qualificata conoscenza sul tema dell’autismo oltre alla raccolta di risorse economiche a supporto di centri specializzati e analoghe iniziative. L’obiettivo è aiutare le famiglie a garantire un futuro migliore ai propri figli, assicurando trattamenti e percorsi educativi mirati a un numero sempre maggiore di minori. La Fondazione ASM sostiene Autisminsieme e vi invita a non mancare all’appuntamento con la solidarietà.

Nell’attesa di iniziare a macinare chilometri come sfida di sensibilizzazione, vi auguriamo una Pasqua nel segno della speranza e che ciascuno possa essere protagonista della rinascita dell’intera comunità.