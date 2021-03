Massardi (Lega): “Fino a 300 mila euro dalla regione per i grandi eventi sportivi”

(red.) Lunedì 8 marzo si apre il bando di Regione Lombardia a sostegno della realizzazione sul territorio lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi di rilevante interesse per il territorio.

“Il bando è destinato alle manifestazioni ed eventi sportivi che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale”, spiega Floriano Massardi, vice capogruppo del Carroccio in consiglio regionale. “Il ‘Grande Evento Sportivo’ è una competizione agonistica di alto livello sportivo, di interesse internazionale. Potranno ricevere contributi le Federazioni sportive nazionali e i Comitati regionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di Promozione sportiva, le Associazioni benemerite riconosciute dal Coni. Sono beneficiari della misura inoltre le associazioni e Società sportive dilettantistiche e i Comitati organizzatori”.

Per poter essere finanziati, gli eventi devono essere valevoli per l’attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale o europeo o assoluti che rappresentino la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento.

Il contributo massimo erogabile, somministrato nella forma del contributo a fondo perduto, arriva fino a 300 mila euro per il singolo evento finanziato e le domande saranno presentabile da lunedì sul portale dedicato di regione Bandi Online.

“Il settore sportivo ha terribilmente sofferto le chiusure imposte per il contenimento dell’epidemia da Covid19″, conclude Massardi. “Riuscire a stanziare questi fondi per agevolare lo svolgimento della grandi competizioni internazionali è un bel segnale che speriamo possa contribuire a restituire speranza a tutto il settore”.