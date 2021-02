Integratori sportivi: ecco dove conviene acquistare per risparmiare online

(red.) Gli integratori sportivi possono essere un valido supporto per tutti coloro che praticano sport, anche a livello non agonistico. Considerando poi altri vantaggi, come il miglioramento delle performance e la perdita di peso. In rete è possibile trovare molteplici tipologie di questi prodotti, ma è necessario saper scegliere bene i negozi sicuri che li vendono e soprattutto quali applicano i prezzi migliori.

Integratori sportivi: cresce il mercato online

Le abitudini d’acquisto dei consumatori in questi ultimi anni stanno cambiando. Lo sviluppo di e-commerce più efficienti e sicuri, portano le persone a comprare online sempre più spesso a discapito dei negozi fisici. La crescita del mercato online degli integratori non fa eccezione, e il trend è in continua salita. Si pensi che solo nel 2020 questo comparto, in Italia, ha vantato un fatturato di oltre 4,7 miliardi di Euro, con una crescita del 7,5% su base annua.

Le persone hanno inserito gli integratori nella lista dei beni essenziali, grazie anche ad una maggior consapevolezza dell’importanza del benessere fisico. Non manca però un altro dato da segnalare, cresce il pericolo di acquistare prodotti non garantiti o che rispettano le normative, che in Italia sono più rigide rispetto ad altri Paesi. Sul web si trovano infatti integratori prodotti in ogni parte del mondo, dove magari hanno standard diversi riguardo alla quantità ammessa di certe sostanze, o alla provenienza delle stesse. Come riconoscere i prodotti sicuri allora? Ecco qualche suggerimento per comprare integratori sportivi sicuri e soprattutto per risparmiare.

Integratori sportivi: come risparmiare online

Basterà fare una semplice ricerca su Google per vedere quanti siano i siti che vendono integratori sportivi e alimentari. I migliori siti pubblicano non solo la foto del prodotto ma tutte le specifiche tecniche, l’etichetta, la provenienza degli ingredienti e la sede di produzione e confezionamento.

Una volta individuato il sito che vende i prodotti che soddisfano le proprie esigenze, si potrà approfittare dei vantaggi offerti al cliente, come la registrazione al sito che regala uno sconto sul primo ordine. Molti e-commerce ti permettono di registrarti gratuitamente e così è possibile ricevere via email non solo le novità, ma anche ottenere sconti e offerte personalizzate.

Se non sai come capire se un sito è sicuro e vorresti anche risparmiare, puoi visitare uno dei tanti siti che si occupano di coupon e codici sconto.

Queste piattaforme sono ben organizzate, hanno convenzioni con i migliori negozi online e pubblicano in maniera continuativa moltissimi coupon! Effettuando una semplice ricerca online abbiamo trovato la pagina codice sconto Foodspring di Topnegozi.it, dove sono presenti diverse offerte del 20%, buoni da 15€ ed anche altre promozioni. Ad ogni offerta è associato un codice digitale che andrà copiato e usato prima del pagamento.

Integratori sportivi: ecco dove conviene comprare

Foodspring, questo brand nasce a Berlino ed è un’azienda molto apprezzata poiché ha rivoluzionato il mercato degli integratori, elevandone la qualità. I prodotti sono realizzati con ingredienti biologici, altamente selezionati e dal gusto piacevole. In breve tempo hanno conquistato un vasto pubblico, a livello mondiale. L’ampia offerta ti permette di trovare integratori per lo sviluppo muscolare ma anche per dimagrire e per il benessere generale del corpo.

MyProtein, nata nel 2004 con anni di esperienza e successi nel mercato degli integratori, soprattutto a livello europeo. In questo negozio online trovi offerte su integratori, barrette, pasti sostitutivi, vitamine, prodotti vegani e persino una linea d’abbigliamento sportivo, per lei e per lui.

Bulk Powders, il brand nasce dalla passione di due amanti della palestra e del benessere fisico, nel 2006. All’interno del sito ci sono integratori e alimenti studiati per il benessere dello sportivo: proteine, vitamine, amminoacidi, alimenti senza calorie e tutto ciò che serve per integrare l’allenamento.

TheProteinWorks, nasce dalla passione per il benessere e per gli integratori e alimenti per lo sport di qualità. Molto rinomata e fornitrice di sportivi professionisti, offre prodotti come snack e frullati proteici, compresse o polveri con minerali e vitamine ed anche vegani. In più, tutto quello che serve per perdere massa grassa, intensificare la struttura muscolare e migliorare le performance.

Zumub, specializzato nella nutrizione sportiva, ma anche nella vendita di prodotti per la perdita di peso, il miglioramento della vita sessuale ed il benessere fisico. L’offerta è ampia, i prodotti sono di qualità e i prezzi concorrenziali.

Prozis, negozio online dove trovare alimenti proteici, integratori per gli atleti, prodotti per il dimagrimento ma anche cosmetici e articoli per l’igiene personale, e persino una linea d’abbigliamento uomo-donna e prodotti tech per la casa.