Promozione Serie B: il Brescia ha ancora qualche speranza

(red.) Al momento cercare di capire quali formazioni potranno disputare il prossimo campionato nella massima serie è decisamente difficile, ma lo è ancora di più cercare di capire quale tra queste sarà la vincitrice del Campionato di Serie B. Una cosa, però, sembra abbastanza certa: al momento il Brescia non è tra le squadre papabili per entrambe queste eventualità.

Le scommesse , in ogni caso, abbondano dal momento che sono tantissime le squadre che sono racchiuse in un fazzoletto di punti nei piani alti della classifica ma le principali favorite per la vittoria finale del campionato di Serie B sono senza dubbio Monza ed Empoli.

Queste due formazioni hanno iniziato la nuova stagione da favorite e stanno decisamente mantenendo le aspettative restando costantemente ai piani alti della classifica con prestazioni più che buone.

In particolare l’Empoli che negli ultimi incontri si è dimostrato determinato e con gli occhi puntati dritto all’obiettivo disputando non solo delle buone partite in Serie B ma mettendosi in mostra anche nei match di Coppa Italia dalla quale è uscito con un buon risultato ed una buona prestazione contro il Napoli.



Chi vincerà il campionato di Serie B?

Nonostante queste ottime prestazioni dell’Empoli, al momento la favorita numero uno per la vittoria finale del campionato è il Monza. Questo perché la società gode di nomi importanti arrivati in seguito ad una faraonica campagna acquisti la quale ha visto l’inserimento in rosa di ottimi giocatori di categoria. In particolare, due su tutti: Boateng e “SuperMario” Balotelli. Solamente la presenza di questi nomi rende il Monza la principale indiziata per la vittoria del campionato di Serie B.

Subito dietro al Monza resta in agguato l’Empoli, come dicevamo, con il fiato sul collo della squadra lombarda, pronta a staccarsi il biglietto per l’accesso diretto nella massima serie.

Più enigmatica, invece, la situazione del Lecce, la quale è sempre considerata tra le favorite insieme anche a Cittadella e Salernitana.

La possibilità che sia il Brescia a vincere il campionato di Serie B viene invece considerata abbastanza improbabile, almeno guardando alla classifica attuale.



Chi verrà promosso in Serie A?

Vincere il campionato di Serie B non è così fondamentale però. Infatti, l’obiettivo principale è sempre quello di riuscire ad ottenere la promozione in Serie A. Questa può avvenire in due modi doversi: in maniera diretta per le formazioni che si classificano prima e seconda al termine del campionato di Serie B oppure attraverso i playoff ai quali prendono parte le formazioni che si classificano dal terzo all’ottavo posto in Serie B ed è qui che il Brescia potrebbe avere uno spiragli di accesso alla massima serie.

Anche in questo caso le principali favorite per la promozione in Serie A restano ovviamente Monza ed Empoli seguite da Lecce, Spal, Cittadella, Salernitana, Chievo e Frosinone. A queste, però, si aggiunge anche il Brescia per i quali i sogni di un ritorno nella massima serie potrebbero non essere ancora troppo lontani.