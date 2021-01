Guardiola compie 50 anni e pensa ancora al Brescia di Mazzone

(red.) Ciò che si può dire di Pep Guardiola adesso è che senza dubbio si tratta di uno dei migliori allenatori del mondo, un uomo visionario capace di dare al calcio un importante contributo da giocatore prima ed in panchina adesso grazie anche all’intuito di Carlo Mazzone.

Contrariamente agli altri due innovatori del calcio Arrigo Sacchi e Rinus Michels, Pep Guardiola vanta non solo una splendida carriera da allenatore ma anche un glorioso curriculum da calciatore.

Ha passato quasi completamente la sua carriera nei panni del direttore d’orchestra del Barcellona allenato da Cruyff. Guardiola non è mai stato particolarmente veloce con i piedi, ma lo è sempre stato con la testa grazie ad una visione di gioco che lo ha reso uno dei centrocampisti più richiesti e desiderati dalle altre squadre europee per il suo stile di gioco quasi olandese.

Tutte caratteristiche che lo hanno reso uno dei punti fermi dei blaugrana per molto tempo con i quali ha vinto quasi tutto.

Dopo aver passato la sua vita nella Ciudad Condal, poi, arriva in Italia ed arriva proprio a Brescia dove gioca insieme a Roberto Baggio sotto gli occhi attenti di una guida d’eccezione come Carletto Mazzone, allenatore con il quale manterrà un legame solidissimo tanto da invitarlo all’Olimpico in occasione della finale di Champions del 2009, la prima vinta da allenatore.

Ed è proprio grazie agli insegnamenti di Cruyff al Barcellona ed a quelli di Mazzone al Brescia che Guardiola diventa un ottimo allenatore divenendo una vera e propria icona del calcio del 2000, tanto da aggiudicarsi il recente titolo di “Allenatore del secolo” ai Globe Soccer Awards.

La sua carriera da allenatore è iniziata con una leggendaria conversazione con Marcelo Bielsa della quale si narra che parlarono per 11 ore. A 36 anni divenne allenatore della seconda squadra del Barcellona.

Ma passare alla prima squadra per lui è stato facile. Infatti, dopo solo un anno alla guida della seconda squadra la società ha deciso di scommettere su di lui promuovendolo alla guida del Barcellona.

Il calcio di Guardiola va oltre gli insegnamenti ricevuti da Cruyff: possesso palla, pressing alto, passaggi a due tocchi nei quali non esita nel buttare nel mezzo dei giovani dalla Masia oltre a proporre il “falso nueve”. La sua idea visionaria del gioco lo porta a congedare campioni del calibro di Ronaldinho e Deco ed ad esaltare un giovane e promettente Leo Messi.

Grazie a queste idee innovative non solo il Barcellona ha ottenuto buoni risultati ma è diventata una delle squadre più spettacolari e dominanti di sempre, dando inizio all’era del tiki-taka.

Negli anni Pep Guardiola ed il suo guardi olismo si sono evoluti notevolmente e si sono perfezionati seguendo un calcio più verticale ma sempre d’avanguardia, dove non è importante soltanto la vittoria ma anche come la si ottiene.