Brescia: dalla retrocessione alle speranze di riscossa in Serie B

(red.) Periodo non facile per il Brescia, uscito dalla seconda sconfitta consecutiva, quella in casa del Pisa decisa dal gol di Lisi nella prima frazione di gioco.

In questo incontro i toscani hanno decisamente dato di più e si sono dimostrati vincitori con merito in questo incontro colpendo anche una traversa ed un palo. Dall’altra parte i biancazzurri, invece, sono apparsi irriconoscibili, spaesati forse a causa della cessione di Torregrossa alla Sampdoria, con Sabelli rilegato ai margini e con i grandi big tutti in panchina. Quella che stiamo vedendo nelle ultime partite è senza dubbio una situazione preoccupante per il Brescia soprattutto se si osserva la classifica.

Infatti, il Brescia si trova attualmente al 12 posto nella classifica del campionato di Serie B con soli 21 punti totalizzati fino ad ora. Senza dubbio una posizione scomoda per una formazione che lo scorso anno giocava in Serie A e sperava di poterci tornare l’anno prossimo.

Ma la stagione del Brescia non è ancora finita ed il campionato è ancora lungo. Ci sono ancora tantissime partite da giocare.

Ne sono successe davvero tante a questo Brescia dalla retrocessione fino ad oggi per trarre una conclusione affrettata su questa squadra che è passata dai primi posti della serie cadetta ai margini della play-off dopo aver trascorso del tempo pericolosamente vicina alla zona play-out della classifica. Alti e bassi degni delle più assurde giocate al casino .

Alti e bassi dovuti anche al tour de forse al quale è stata sottoposta la squadra con molte partite ravvicinate che hanno costretto i ragazzi di Davide Dionigi agli straordinari seguendo gli ordini di un tecnico appena arrivato e che non ha avuto il tempo materiale per poter conoscere bene il gruppo e le sue qualità tecniche. Nonostante tutto, però, la squadra ha sempre cercato di dare il meglio ma non è stata neppure fortunata: a causa del Covid ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori come Donnarumma, Papetti, Ragusa, Bisoli e Ndoj i quali hanno fatto fatica a riprendersi completamente dopo il virus, nonostante questo li abbia colpiti in forma non violenta.

Adesso non resta che sperare nei prossimi incontri di campionato; sperare in una risalita del Brescia.

Infatti, tutto sommato, la formazione messa in piedi la scorsa estate è più che buona, pur presentando qualche lacuna. Deve essere arricchita, incrementata, non impoverita.

Tornare nella massima serie del campionato italiano sarebbe importante anche se gli ultimi movimenti di mercato di Massimo Cellino in realtà sembrerebbero far pensare ad un ridimensionamento delle ambizioni del Brescia: la partenza di Torregrossa per la Sampdoria, l’arrivo di Karacic che potrebbe rappresentare un segnale per una partenza di Sabelli, le continue voci di altre importanti cessioni come quelle di Bisoli e Donnarumma.

Tutti movimenti sul mercato che farebbero pensare ad un obiettivo diverso da quello dichiarato ad inizio stagione, ovvero l’imminente ritorno in Serie A.

Basterebbe solamente capire come mai la società avrebbe avuto questo repentino cambio di programma sul futuro del Brescia in modo da evitare equivoci ed evitare di alimentare inutili aspettative.