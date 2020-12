Il Brescia di Carletto Mazzone: dalla stella Baggio al giovane Pirlo

(red.) Ci sono squadre che riescono ad entrare nel cuore dei tifosi pur non vincendo alcun trofeo. Non capita spesso, ma quando capita è davvero qualcosa di eccezionale. Come è eccezionale il caso del Brescia di mister Carletto Mazzone, una squadre che ha saputo entusiasmare grazie all’apporto di calciatori di primissimo livello rilanciati dalla cura dell’allenatore romano. Stiamo parlando del campionato 2000/2001, una vita fa quando il Brescia conclude la stagione al settimo posto in classifica ed accede al quello che un tempo era l’Intertoto.

Una squadra perfetta, messa in piedi dal presidente Corioni che mise a disposizione di Mazzone un gruppo di giovani molto validi con la perla di Roberto Baggio e Carlo Mazzone. Accanto a loro, giocatori di esperienza come Bisoli, Calori e Petruzzi, giovani di prospettiva come Bonera, Diana e Bachini, centrocampisti di temperamento come i gemelli Filippini e un cannoniere cresciuto a grappa e sigarette e gol, come Dario “Tatanka” Hubner (che a fine stagione la butterà dentro ben 17 volte).

Il Divin Codino

Parlando di quella squadra non si può non iniziare da lui, uno dei calciatori italiani più forti di sempre: Roberto Baggio. Più che un’avventura, quella di Roberto Baggio al Brescia è stato amore vero. L’ex Inter era reduce da un grave infortunio e si stava allenando da solo a Caldogno. Il Brescia era fresco di promozione e Corioni voleva regalare a Mazzone una squadra forte. Così la chiamata di Mazzone a Baggio: “Verresti a Brescia?”. Pur essendo lontano dai grandi palcoscenici a cui era abituato, la sua voglia di riconquistare la maglia azzurra per inseguire il Mondiale nippo-coreano del 2002 gli fa accettare, senza tentennamenti, un ingaggio nella provincia del futbol italiano.

Quando il Divin Codino mostra la sua maglia blu numero dieci con una V bianca sul petto, Brescia si ritrova all’improvviso sotto le luci dei riflettori dopo una vita passata ai margini del grande calcio. La città e la provincia, pur presentando una realtà imprenditoriale tra le più floride del Paese, non sono abituate a gloriarsi e un orgoglio poco esibito sembra aver influito storicamente anche sul senso di appartenenza del tifoso bresciano.

Grazie a quella chiamata Baggio trova un allenatore che sarà in grado di esaltarne le qualità immense. Il Brescia spicca il volo e il calcio italiano renderà grazie a Mazzone per la sua mossa. In Juventus-Brescia dell’1 aprile 2001 un lancio da metà campo di Andrea viene addomesticato magistralmente da Roby, che con uno stop a seguire salta Van Der Sar per depositare il pallone in rete.

Un gol che resterà il simbolo di quella stagione e del connubio Baggio-Pirlo regalato ai posteri. La Leonessa si piazzerà al settimo posto finale, il risultato migliore della sua storia, valevole una qualificazione all’Intertoto, gli spareggi per accedere alla Coppa Uefa.

Il bisonte Dario Hubner

Altro grande protagonista di quella squadra fu Dario Hubner, soprannominato il bisonte. Il suo passaggio alla squadra lombarda segna l’esordio in serie A, all’età di 30 anni. Ma Hubner è uomo di montagna e non ha paura di nulla. All’esordio segna subito all’Inter, alla Scala del Calcio. La domenica successiva segna una tripletta contro la Sampdoria. Dopo la retrocessione riporta il Brescia in Serie A e diventa spalla ideale per Roberto Baggio alla conquista del settimo posto.