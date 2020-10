Consigli per fare attività sicura fuori casa durante la pandemia

(red.) Questa pandemia ha cambiato, sicuramente il nostro modo di pensare e fare attività fuori casa non è poi un pensiero così automatico come prima. Abbiamo sicuramente bisogno di un abbigliamento ergonomico e leggero, borracce termiche e tanta buona volontà. Vediamo insieme cosa possiamo fare e quali siano le misure da prendere per fare allenamento in sicurezza.

Cosa possiamo fare

Stiamo toccando un argomento delicato e quindi dobbiamo andarci con i piedi di piombo. Durante il lockdown tutti coloro che sono appassionati di running hanno scoperto, a loro spese, quanto fosse difficile correre con la mascherina, provvedimento, infatti, che in molte regioni è stato subito eliminato. Ma come si può fare esercizio in sicurezza senza dare fastidio agli altri e mantenendo distanze?

Certamente con un po’ di scaltrezza e di intelligenza possiamo correre al parco, senza mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza. Possiamo anche, in questa fase di restrizioni che, però, ci consentono di fare tutto, anche andare in palestra o piscina e questo è fattibile grazie a regole ferree già indicate dai gestori della palestra e della piscina stessi.

Come comportarsi in palestra o in piscina

Innanzitutto parecchie palestre e piscine ci consentono l’accesso solo previa prenotazione ai corsi, proprio per consentire un numero massimo di persone che ci permetta di avere lo spazio di sicurezza giusto per quello che andiamo a fare. Altra cosa, non meno importante, è il comportamento nelle docce e negli spogliatoi che sono consentiti a un numero ristretto di persone che non dovranno mai stare troppo vicine. Vietato, in molte palestre, l’uso del phon che, in uno spazio chiuso, potrebbe portare particelle di virus un po’ ovunque.

Termometri e scanner per i clienti saranno obbligatori per consentire uno screening all’ingresso vietandolo a coloro che hanno la febbre. Importantissimo lo spazio di allenamento e la sanificazione degli attrezzi e degli spazi comuni.

Borracce termiche solo per voi

Un altro consiglio, ovviamente, è quello di usare borracce termiche o bottiglie in plastica (meno consigliato per l’ambiente) che siano usate solo da voi. Chiaro è che la saliva è il più importante veicolo di trasmissione del virus, quindi è bene sempre stare molto attenti. E usare la mascherina appena si finisce di fare allenamento.

Quello che abbiamo capito, ed è importante sempre anche senza pandemia mondiale, è avere attenzione nei confronti di se stessi e anche di coloro che ci sono intorno, lavare e disinfettare le mani il più frequentemente possibile, usare la mascherina negli spazi comune mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

Per quanto riguarda la corsa vestitevi sempre in maniera adeguata alla temperatura, possibilmente a strati e con scarpe adatte alla corsa. Mantenete le distanze e cercate di correre in orari non di punta, così che non siate un pericolo voi per gli altri e gli altri per voi. Non è difficile essere civili e in forma, questo è chiaro, basta soltanto sapere cosa si deve fare e avere attenzione di farlo con grande accuratezza e con grande rispetto degli altri.