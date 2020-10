PittaRosso Pink Parade 2020: domenica 18 ottobre

(red.) Meno quattro, meno tre, meno due, meno uno… Ormai ci siamo quasi! Manca davvero pochissimo alla PittaRosso Pink Parade 2020, la grande camminata di ottobre in sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi e che quest’anno – per i noti motivi – sarà diversa da tutte le precedenti.

Domenica 18 ottobre siete tutti invitati a partecipare all’evento, questa volta diffuso e social, che integra l’esperienza fisica al mondo digitale, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento, per favorire la condivisione e la conseguente amplificazione del messaggio: sostenere Pink is Good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio. Obiettivo: finanziare la ricerca scientifica e sensibilizzare l’opinione pubblica, a testimonianza di come l’attività fisica sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

Tanti coloro che si sono già iscritti: oltre 7mila persone hanno così confermato la loro presenza alla manifestazione, organizzata da PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, che solitamente si svolgeva a Milano. Per la prima volta l’appuntamento avrà invece una portata nazionale: potrà partecipare anche chi negli anni passati era geograficamente distante dal capoluogo lombardo, rendendo questa iniziativa ancora più aperta e inclusiva. Domenica 18 ottobre perciò siamo invitati a correre o camminare ovunque ci si trovi, all’esterno come in casa, da soli o in compagnia, scegliendo in totale autonomia il percorso, la distanza e l’orario. E sarà possibile condividere la propria esperienza tramite i social (con l’hashtag #PPP2020) e con i messaggi alla maratona radiofonica di R101, radio partner, insieme a tutta la community della PPP2020.

COME ISCRIVERSI. Fondamentale è iscriversi anche last minute per ricevere la maglia ufficiale, e testimoniare così il sostegno alla causa. Le iscrizioni alla PPP2020 sono aperte sul sito www.pittarossopinkparade.it: fino alle ore 16 del 16 ottobre sarà possibile iscriversi e ottenere il pettorale in tempo per l’evento mentre il Pink Kit con la maglia ufficiale e i gadget dei partner arriverà dopo il 18 ottobre, in ricordo di questa bellissima e importante giornata. Sarà comunque possibile continuare a donare ordinando il proprio Pink Kit fino al 31 ottobre (salvo esaurimento scorte).