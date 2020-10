Per “Gli Straordinari” Danilo Callegari al teatro Sociale di Soresina

(red.) Sarà al Teatro sociale di Soresina il 26 ottobre, protagonista della seconda edizione dell’evento benefico “Gli Straordinari” – con cui Gruppo Casapoint sostiene i progetti della Giorgio Conti onlus –, Danilo Callegari, noto avventuriero estremo, protagonista di numerosi viaggi in giro per il mondo e del programma tv “Extreme Adventures”, in onda su DMAX. Sarà lui il destinatario del premio “Gli Straordinari”, edizione 2020.

L’evento, in programma come detto lunedì 26 ottobre, alle ore 20,30, è il secondo appuntamento con un’iniziativa a cadenza annuale che vede il gruppo immobiliare Casapoint – presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna con una ventina di agenzie – realizzare una serata con un ospite nazionale in favore della Giorgio Conti onlus, da più di trent’anni in aiuto a famiglie di bambini gravemente malati. L’evento ha l’obiettivo di ispirare i partecipanti con il racconto di esperienze straordinarie e l’intero incasso andrà alla Giorgio Conti onlus.

Dopo l’evento del 2019 – quando era stato premiato a Cremona Massimiliano Sechi, campione mondiale di videogiochi e mental coach, nato con una grave malformazione agli arti – la seconda edizione farà tappa al Teatro sociale di Soresina (via Verdi, 23).

Qui Danilo Callegari, classe 1983, appassionato da giovanissimo di sport estremi e di montagna, premiato agli Adventure Awards 2013 con il Gold Beard come miglior avventuriero dell’anno e oggi anche speaker motivazionale affermato, racconterà delle sue esperienze e della determinazione necessaria per raggiungere risultati.