L’indimenticabile Brescia-Juventus, quando Pinturicchio fu oscurato da Serafini

(red.) 10 marzo 2007. Una data che ogni tifoso del Brescia, di certo, non può scordare. I fasti dei tempi di Roberto Baggio e di una Leonessa in grado di disputare cinque campionati consecutivi nella massima serie, sono ancora ben vivi nella mente dei tifosi bresciani.

Ed il secondo anno consecutivo in Serie B non fu certo ben accolto dalla piazza, ancora scottata dall’andamento dell’annata precedente, quando il “Pres”, Gino Corioni, decise di esonerare Rolando Maran, all’indomani di una rotonda vittoria interna colta contro il Pescara, con la squadra in piena lotta per conquistare un piazzamento di rilievo in ottica play-off, per realizzare il sogno di vedere Zdenek Zeman sulla panchina delle Rondinelle.

Il “rapporto simbiotico” con Somma favorì l’approdo di Matteo sotto l’ombra del Cidneo

Una scelta che si rivelò tragica: la squadra giunse al decimo posto con un finale di stagione a dir poco da incubo. E se nell’estate del 2005 il sogno di tornare prontamente in Serie A albergava stabilmente nella mente dei tifosi, quella del 2006 non aveva certo entusiasmato gli stessi. Le avversarie di quell’anno, d’altro canto, avevano nomi blasonati come Napoli, Genoa, Bologna e, soprattutto, Juventus. E pensare di tornare in A sembrava utopistico.

Le chiavi di quel Brescia furono affidate a Mario Somma, un tecnico emergente reduce da un esonero ad Empoli, in Serie A. Ma capace, nelle due annate precedenti, di vincere un campionato di Serie C, ad Arezzo, e uno di B, nella stessa Empoli. Il Brescia, quell’anno, puntava decisamente su alcuni giovani emergenti, come Hamsik, Santacroce, Zambelli, Jadid e Zambrella.

E la voglia di riscatto del tecnico laziale sembrava il collante ideale con un gruppo di giovani promettenti, ai quali, però, erano stati affiancati uomini di grande esperienza come Piangerelli, Lima e Possanzini. Ma un giocatore, più di altri, era stato voluto fortemente da Somma: Matteo Serafini, con cui condivise la trionfale promozione in terra aretina e la sfortunata esperienza ad Empoli nella massima serie.

Un bresciano doc, originario di Calvisano, località della bassa nostrana nota, in tutta Europa, per le storiche gesta della squadra di Rugby. Matteo ama il Brescia. Ma la vita, però, l’ha portato ad iniziare ad assaggiare il grande calcio altrove, in quel di Cremona. Negli anni ‘80 e nei primi anni ‘90, la dirigenza grigiorossa era decisamente organizzata ed era solita scovare talenti in terra bresciana: Marcolin, Maspero e Favalli sono solo tre dei tanti esempi che si potrebbero fare.

Da Somma a Cosmi: un cambio che diede nuovo spolvero a Serafini

In quel 10 marzo 2017, però, le strade di Serafini e Somma si erano già divise: dopo un periodo di risultati negativi, ed un feeling con l’ambiente mai del tutto sbocciato, il tecnico latinense fu esonerato. Gino Corioni provò a dare la scossa all’ambiente bresciano affidando la squadra ad un tecnico, a quei tempi, decisamente di primo piano e dal carattere piuttosto fumantino: Serse Cosmi.

Il tecnico umbro, nell’arco di dodici mesi, passò dal Camp Nou, dove guidò l’Udinese al cospetto del Barcellona di Ronaldinho, all’Albinoleffe, compagine contro cui esordì sulla panchina delle Rondinelle. Nonostante fosse un “uomo di Somma”, Matteo non incantò nella prima parte di stagione: solo due reti, oltretutto dagli undici metri, e poco altro. Ma tutto, come per incanto, cambiò quel 10 marzo.

Il Mario Rigamonti era sempre più fatiscente ed una capienza estremamente ridotta: non certo il teatro ideale per ospitare le gesta della Juventus, in Serie B a causa di “Calciopoli” e ricca di freschi campioni del mondo. Il Brescia Calcio, nonostante la contrarietà di tutto il tifo organizzato, decise di giocare la partita al Martelli di Mantova per poter rimpinguare le casse societarie, che dopo gli anni di Baggio e Guardiola iniziavano a non essere più così floride.

Una gara, quella contro la Juventus, dall'esito apparentemente scontato. E che vedeva, per quanto ovvio, i bianconeri nettamente favoriti. Un match, di fatto, giocato in campo neutro, dato l'elevato numero di supporters bianconeri presenti sugli spalti.

Un sabato pomeriggio invernale, ma dal sapore primaverile, rese Serafini immortale

Serafini, nonostante l’addio di Somma, è titolare, maglia numero otto sulle spalle. Chi si attende che il pomeriggio in terra virgiliana, baciato da uno splendido sole primaverile, fosse impreziosito dalle magie di Pinturicchio, dovrà presto ricredersi. Dopo solo quattro minuti, Serafini approfittò di un Buffon mal posizionato fuori dai pali e lo punì con una palombella dai 35 metri. Brescia 1, Juventus 0.

I supporters bresciani, sugli spalti, si lustrarono gli occhi. Ma ancora non sapevano che tutto ciò era solo un antipasto, seppur decisamente appetitoso ed invitante. Nonostante l’immediato pareggio di Del Piero, al nono minuto, Il piatto forte arrivò ventidue minuti più tardi: da azione di calcio d’angolo corto, Hamsik mise un pallone ai limiti dell’area piccola sul quale si avventò Serafini, che con una splendida rovesciata superò nuovamente Buffon. Brescia 2, Juventus 1.

I tifosi del Brescia, ebbri di gioia, esultarono ma, al tempo stesso, temettero di vedersi nuovamente agguantati dai piemontesi. Un pessimismo dovuto anche ad un’annata sino a quel momento poco esaltante, che venne letteralmente spazzato via nel recupero della prima frazione: Serafini ricevette palla sulla trequarti, riuscì stoicamente a resistere alla strattonata di Zebina e, con un mezzo esterno destro potente, preciso e ficcante, superò Buffon per la terza volta. Brescia 3, Juventus 1.

Il “gnaro di Calvisano” fece “hart trick”, come direbbero a Londra. “Tre pere”, come si suol dire, invece, dalle sue parti. E da quel giorno, nonostante siano passati ormai quasi quindici anni, il nome di Serafini, a Brescia e non solo, è irrimediabilmente accostato a quello della Juventus e alle espressioni, tra lo sconsolato e lo stupito, impresse sui volti di due mostri sacri del calcio come Buffon e Deschamps, quest’ultimo all’epoca allenatore dei bianconeri.

Una pagina indelebile della storia del Brescia Calcio, che, nonostante il solo anno di permanenza all’ombra del Cidneo, ha reso immortale Serafini. L’uomo che in 45 minuti spezzò le redini alla Juventus Football Club.