Panini lancia la mini collezione “RipartiAmo”: tra i 20 giocatori Torregrossa

(red.) Sono venti i campioni protagonisti della speciale mini-collezione di figurine “RipartiAmo”, realizzata da Lega Serie A e Panini per celebrare la ripartenza del campionato di calcio dopo il blocco causato dalla pandemia. La raccolta è articolata in un coloratissimo mini-album di 4 pagine, con la copertina dedicata ai loghi delle squadre della Serie A TIM, dello stesso formato dell’album “Calciatori 2019-2020” di cui rappresenta una sorta di completamento. Sul mini-album possono essere attaccate le 20 figurine, dedicate ciascuna ad un calciatore di una delle squadre della Serie A TIM ritratto davanti ad un monumento famoso o luogo simbolo della città ospitante. Ecco dunque l’elenco dei venti campioni:

Alejandro Gòmez (Atalanta)

Rodrigo Palacio (Bologna)

Ernesto Torregrossa (Brescia)

Radja Nainngolan (Cagliari)

Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Domenico Criscito (Genoa)

Giampaolo Pazzini (Hellas Verona)

Romelu Lukaku (Inter)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Ciro Immobile (Lazio)

Marco Mancosu (Lecce)

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Diego Demme (Napoli)

Luigi Sepe (Parma)

Edin Džeko (Roma)

Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Francesco Vicari (Spal)

Andrea Belotti (Torino)

Kevin Lasagna (Udinese)

Panini distribuirà ad ognuna delle venti squadre di Serie A TIM una dotazione di 50 kit formati da un mini-album “RipartiAmo” con le relative 20 figurine, più un album e una scatola di bustine della collezione “Calciatori 2019-2020”. Ciascuna squadra potrà utilizzare questi kit per operazioni di charity sul proprio territorio. Per rispondere alle richieste dei propri collezionisti, a partire dal 31 luglio anche Panini distribuirà questa speciale mini-raccolta, che potrà essere acquistata tramite il Servizio Clienti al prezzo di 9,90 euro. Intanto, la collezione “Calciatori 2019-2020” è ancora in vendita. Per iniziare o completare più facilmente la raccolta, è ora disponibile in edicola il nuovissimo “Ultra Pack”, contenente 1 album, 144 figurine, 2 Gommaglie e 30 punti CalcioRegali (iniziativa a premi prolungata fino al 31 luglio) al prezzo eccezionale di 14,90 euro.