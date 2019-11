Audi, da Saottini tra sci alpino e sostenibilità

La visita di 3Tre on Tour ad Audi Saottini, salutata da oltre 200 ospiti, ha offerto l’occasione perfetta per raccontare i progetti a favore della mobilità elettrica allo studio – o già avviati – fra APT Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena ed Audi, a cominciare proprio dal Tour della 3Tre. Dall’inizio del Tour, infatti, gli spostamenti del comitato sono accompagnati da una Audi e-tron (Full Electric), la vettura full electric del Marchio dei quattro anelli, per minimizzare l’impatto sull’ambiente dei lunghi spostamenti affrontati.

“Già in occasione della Conferenza Internazionale dei Geoparchi Mondiali UNESCO tenutasi a Campiglio nel 2018, Audi ha annunciato di voler investire sulla località in chiave di mobilità sostenibile – spiega il Direttore Generale di APT Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena Matteo Bonapace. “La nostra azienda ha posto la mobilità sostenibile fra le proprie priorità strategiche, un percorso già iniziato con lo studio di una diversa regolamentazione dei flussi auto a Madonna di Campiglio, e che si concretizzerà già nel 2020 con l’installazione di ben 14 colonnine di ricarica Enel-X. “

Un percorso ambizioso, che potrà contare anche sul supporto e la guida del Parco Naturale Adamello-Brenta, che già da tempo si è reso promotore di importanti azioni in tema di mobilità sostenibile.

Questo inverno, inoltre, Audi offrirà agli ospiti di Campiglio un’occasione in più per scoprire la sua tecnologia con le consuete attività di Audi Test Drive, concentrate quest’anno proprio sui modelli elettrici ed ibridi.