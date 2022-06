Spettacoli, estate caldissima nei quartieri grazie a 47 eventi

Brescia. Nei quartieri della città sarà un’estate calda, anzi caldissima. Forse anche per la temperatura, ma sicuramente per le decine di iniziative che la animeranno. Solo quelle organizzate dall’assessorato alla Partecipazione del comune di Brescia, dal 17 giugno al 23 settembre 2022, sono 47 e rappresentano una serie di appuntamenti nei vari quartieri della città all’insegna dello svago per tutti i cittadini.

Si tratta di • 27 spettacoli musicali • 3 spettacoli con band musicali e una serata con DJ set • 5 piccoli teatri con rappresentazioni di fiabe per bambini • 5 spettacoli di marionette per bambini • 5 spettacoli di marionette in dialetto bresciano • 1 spettacolo di giocoleria. Li trovate tutti nel programma che potete scaricare qui.

L’anno scorso le iniziative sono state realizzate con una programmazione ridotta, ma quest’anno, grazie all’andamento remissivo della pandemia, sempre nel rispetto della normativa sulla salute pubblica, è possibile tornare a pieno regime.

La programmazione estiva, informa una nota del comune, è stata elaborata cercando di distribuire in maniera equilibrata le iniziative nei diversi quartieri, anche sulla base degli idonei spazi e alla luce dell’esperienza pregressa, coinvolgendo i Consigli di quartiere per suggerimenti, indicazioni, proposte. Il programma è fitto di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Gli eventi si svolgeranno in orario diurno e serale, per la maggior parte nei parchi urbani, dove si terranno spettacoli e concerti con musica dal vivo, rappresentazioni teatrali di fiabe per i bambini, spettacoli di burattini e di giocoleria.