Domenica il trasformista Arturo Brachetti al Gran Teatro Morato

Brescia. Domenica 10 aprile alle 21,30 Arturo Brachetti è al Gran Teatro Morato di via San Zeno 168 a Brescia con lo spettacolo “Solo” the Legend of quick change. Protagonista dello spettacolo è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrona con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma in SOLO Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

Brachetti in Solo apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri… Brachetti schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico.

Ancora disponibili biglietti (intero a partire da 34,50 euro, ridotto 23) sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets ed alla cassa del teatro il giorno stesso. Per accedere al Teatro Morato di via San Zeno 168 a Brescia è necessario presentarsi all’entrata muniti di Super Green Pass, documento di identità e mascherina Ffp2. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso alla sala comporteranno un tempo fisiologico superiore agli standard, per cui è fortemente consigliato di arrivare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo. Sono presenti aree di ristoro.