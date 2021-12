Ctb: “Super Green Pass e FFP2 per assistere agli spettacoli”

(red.) Il Centro Teatrale Bresciano rende noto che, a seguito del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, per accedere ai teatri e assistere agli spettacoli in cartellone per la Stagione del CTB è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

«Pertanto», si legge in una nota, «il CTB ricorda che per assistere allo spettacolo del 31 dicembre 2021 presso il Teatro Sociale di Brescia, intitolato “Romeo e Giulietta. L´amore è saltimbanco”, gli spettatori dovranno esibire il e indossare per tutta la durata della permanenza in teatro la mascherina FFP2».