Carpenedolo, i 25 anni del Gruppo folk Girovagando

(red.) In questi giorni compie 25 anni a Carpenedolo il Gruppo folk Girovagando, che dal 1996 porta la passione e la conoscenza della danza popolare in giro per l’Italia. Formato da una ventina di aderenti, provenienti per lo più dal Garda e dalla Bassa, il corpo di ballo si è esibito in teatri, piazze, oratori, case di riposo, rassegne artistiche e manifestazioni di accoglienza, divulgando la cultura delle danze popolari italiane e straniere. “Attraverso la danza”, spiega la presidente Rosanna Fornari, “vogliamo trasmettere il senso del divertimento in collettività, la solidarietà fra i popoli e la pace, valori rappresentati dallo stare insieme ballando con gioia e spirito aperto al mondo”.

“Nei nostri spettacoli” prosegue Fornari, “proponiamo dalle 10 alle 15 danze, dipende dal contesto, dal tempo e da altre ragioni organizzative. I balli provengono un po’ da tutto il mondo: all’inizio ne spieghiamo l’origine e i movimenti con una breve introduzione e poi via, con pause per il cambio d’abito. Al termine di ogni spettacolo c’è il momento dell’animazione collettiva, forse la parte più importante della performance perché stimola chiunque a ballare insieme a noi”.

Il Gruppo folk Girovagando organizza anche stage, corsi e feste a ballo con l’esibizione dal vivo di gruppi musicali. Abbinando danza, letture e recitazione, nel corso degli anni sono stati portati in tournée diversi spettacoli, dedicati a tematiche letterarie, sociali o artistiche: dal melodico ‘Le note dal mondo’ all’omerico ‘La zattera di Ulisse’, dal funambolico ‘Mediterraneo’ a ‘Voci dal mondo’ sul fenomeno delle migrazioni, dall’ ‘Omaggio a Pavese’ a ‘Ricordanze’ sul dramma dell’Olocausto.

Un’esibizione è in programma questa domenica 19 dicembre alle ore 15 in piazza Duomo a Brescia a sostegno del Presidio che dal 9 agosto staziona sotto la Prefettura organizzato dalla “Federazione del tavolo delle associazioni che amano il Fiume Chiese e il lago d’Idro”.

“Ci troviamo ogni venerdì dalle ore 21 a Carpenedolo nella palestra comunale di via Verga 54”, conclude Fornari, invitando a “provare questa allegra, salutare e coinvolgente forma di espressione artistica; la partecipazione naturalmente è gratuita”. Informazioni e ragguagli al numero 334/9803305 o via mail scrivendo a info@gruppogirovagando.it.