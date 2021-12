Venerdì a Manerbio “L’illusinista della mente” Christopher Castellini

(red.) La feroce bellezza della vita, declinata attraverso le lenti del Futuro, dell’Immaginazione e della Realizzazione. Il tutto combinato in uno spettacolo che fonde mentalismo, magia e speranza. È questa l’alchimia perfetta che Christopher Castellini – l’Illusionista della Mente – porterà per la prima volta a Manerbio sul palco del Teatro Politeama Venerdì 10 Dicembre alle ore 21:00 con il suo attesissimo nuovo spettacolo “LIVE SHOW”, promosso dall’Associazione Culturale Life Is Magic.

Nato nel 1992 e originario di Gottolengo, Christopher Castellini è “l’Illusionista della Mente”. Primo e unico italiano sul Podio sia al Campionato Europeo FISM 2017 che al Campionato Mondiale di Mentalismo FISM, disputato nel 2018 in Sud Corea, è l’Italiano più premiato nel suo settore. Nel 2019 debutta nella televisione nazionale Americana, nel programma ”Penn & Teller: Fool Us”, la più importante trasmissione di illusionismo al mondo, ripresa a Las Vegas e in onda sul canale nazionale CW (CBS e Warner Bros).

David Copperfield si è congratulato per il suo lavoro, Silvan lo ha definito un artista “Incredibile e Credibile”, Raul Cremona lo ritiene “Il più grande mentalista vivente”. Ha collaborato anche con Arturo Brachetti, Alexander, il Mago Forest, Paolo Ruffini e ha partecipato al programma di Canale 5 Tu Sì Que Vales.

Christopher Castellini è affetto da una distrofia muscolare progressiva che lo costringe da anni in carrozzina, ma che non gli impedisce di proseguire i suoi sogni.

Combinando la spettacolarizzazione dell’illusionismo, la forza del mentalismo e una profonda ricerca sul senso della vita, Christopher apre scenari inesplorati trasformando gli spettatori nei veri protagonisti della magia.

Coincidenze incredibili, lettura del pensiero, colpi di scena e soprattutto emozioni profonde sono gli ingredienti del “LIVE SHOW” di Christopher Castellini.

Un vero e proprio Inno alla Vita che porta uno straordinario messaggio di speranza oltre ogni ostacolo.

Christopher Castellini ha dichiarato – “Ricordo la splendida emozione di aver presentato a Manerbio nel 2017 il mio primo spettacolo La Scelta di fronte ad uno splendido e caloroso pubblico. Non vedo l’ora di calcare nuovamente questo palco con il mio nuovo spettacolo per stupire gli spettatori.”

Il “LIVE SHOW” di Christopher Castellini ha registrato ovunque sold out e arriva per la prima volta a Manerbio al Teatro Politeama Venerdì 10 Dicembre alle ore 21:00.

Biglietti disponibili (dai 15 ai 33 euro) in promozione online sul sito www.christophercastellini.com e in prevendita anche presso il botteghino del teatro. Infoline biglietti: 3713221798 – 0309381567.