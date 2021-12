Il Circo Grioni a Lonato fino a domenica 12 dicembre

(red.) A circa un anno dal devastante rogo che ha colpito e irrimediabilmente danneggiato il tendone principale del Circo Grioni, il circo gestito dai fratelli Grioni torna proprio nella stessa zona dove in piena pandemia subì questo ingentissimo danno.

La famiglia ha installato il proprio tendone a Lonato del Garda nel parcheggio del Supermercato Eurospin con uno spettacolo – informa una nota – mai presentato in provincia di Brescia prima d’ora. In quest’area verrà installato il nuovo tendone, acquistato con sacrificio da parte della famiglia, ma anche grazie ad alcune offerte ricevute dai cittadini di Calcinato e Lonato.

Gli orari: dal 4 al 12 dicembre spettacolo alle ore 16 tranne giovedì 9 e venerdì 10, chiusi per riprese televisive.

Il circo Grioni (www.circogrioni.it) si appresta a iniziare un tour nelle principali località bresciane.

A tenere alto il livello dello show sono gli artisti, formatisi all’Accademia d’Arte circense di Verona, che vantano numerose partecipazioni a vari talent show su Sky, Mediaset, La7. Il programma dello spettacolo viene arricchito da coreografie e, grazie all’interazione con il pubblico, l’esperienza dello show del Circo Grioni è unica e indimenticabile. Il numero della biglietteria è: 329 1784012.