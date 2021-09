Shomano, annullato il concerto di Alessio Lega a Cevo

(red.) Annullato il concerto di Alessio Lega, in programma giovedì 9 settembre alle 21 allo spazio Feste della Pineta di Cevo (Brescia), nell’ambito del cartellone del Festival “Tracce di Shomano 2021”.

L’annullamento dell’evento, viene spiegato in una nota dell’organizzazione, è dovuto alle “gravi condizioni in cui versa un membro dell’organizzazione del Museo della Resistenza, in collaborazione con il quale è stata realizzata la data”.