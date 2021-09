Giovedì, nel cortile del Broletto, l’anteprima di “Otherness”

(red.) Nell’ambito della rassegna “Costellazioni” patrocinata dal comune di Brescia, giovedì 9 settembre alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, è in programma l’anteprima di “Otherness”, spettacolo di drammaturgia collettiva a cura di Image Collective e Residenza Idra. Drammaturgia collettiva Abigail Mtin, Giuseppina Turra, Abderrahim El Hadiri, Davide D’Antonio, con Abigail Mtin, Giuseppina Turra, Abderrahim El Hadiri, Davide D’Antonio. Regia ed allestimento Davide D’Antonio con la collaborazione di Marilli Mastrantoni – Entropia Theatre, Grecia.

La rappresentazione porta in scena storie e scelte dolorose, spesso contrastanti, che riflettono la società e la nostra cultura, costantemente condizionate dal binomio identità – differenza. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Ingresso 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita mandando una mail a segreteria@residenzaidra.it o recandosi alla sede di Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.