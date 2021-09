Lunedì nel piazzale del Broletto la danza contemporanea con “Due unità”

(red.) Lunedì 6 settembre alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, è in programma “Due unità”, spettacolo di danza contemporanea a cura della Compagnia Lyria, inserito nella rassegna “Costellazioni” patrocinata dal comune di Brescia.

La serata sarà composta da due azioni performative: “Esercizi sulla bellezza”, esito dell’Atelier creativo di danza e dintorni condotto da Giulia Gussago e Domenico Franchi a Palazzo Caprioli, e “Duo per poltrona e danzatrice in dialogo”, composizione istantanea che metterà in relazione Giulia Gussago con tutti gli spettatori che vorranno intervenire, giocare e dialogare con lei.

Ingresso 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita mandando una e-mail a segreteria@residenzaidra.it o recandosi alla sede di Residenza Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus. In caso di pioggia si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.

Informazioni segreteria@residenzaidra.it