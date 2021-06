Festival dei laghi lombardi, le tappe bresciane tra Garda e Iseo

(red.) Riparte il Festival dei laghi lombardi (www.festivaldeilaghi.com), dopo un anno di assenza a causa dell’emergenza Covid, dal 13 giugno al 25 settembre 2021: 22 date in 9 laghi annessi – Garda, Maggiore, Lario, Iseo, Varese, Ceresio, Annone, Garlate, Mantova. Una vastissima zona d’acqua dolce che unisce ben 6 province lombarde – Mantova, Brescia, Varese, Como, Lecco, Sondrio – ed altre due regioni confinanti: il Vco piemontese e la vicina Confederazione Elvetica. La direzione artistica di Francesco Pellicini riconferma un cartellone ricco di proposte e ospiti prestigiosi della musica, del teatro, della comicità e della letteratura.

MUSICA

Sono 6 gli appuntamenti musicali in programma a partire dal concerto di viola, violino e violoncello in collaborazione con I Pomeriggi Musicali che inaugurerà il festival il 13 giugno. Si proseguirà con due date dedicate al blues il 27 giugno con Fabrizio Poggi e il 9 luglio con Treves Blues Band. Gli amanti del jazz non potranno mancare il 16 luglio con Rossana Casale e il suo quartet. Il 6 agosto la manifestazione rivedrà un gradito ritorno con Giorgio Conte, mentre a chiudere la sezione musica il 18 settembre sarà Massimo Luca con la sua chitarra in omaggio a Lucio Battisti.

SPETTACOLI. I 7 spettacoli in calendario vedranno nomi di spicco come Angela Finocchiaro il 30 giugno, lo scrittore Andrea Vitali in “Teatro letteratura musicale” il 18 giugno e il 28 agosto con lo spettacolo “Già, infatti, è così” mentre il 7 agosto sempre lo stesso Vitali andrà in scena con lo spettacolo di letteratura musicale “Gran tour, giro fantastico sul lago di

Como”. Non potrà mancare l’omaggio a Dante Alighieri con Luca Radaelli e Arrigo Cappelletti il 24 luglio per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta. La manifestazione chiuderà la sua IV edizione con lo spettacolo di Matteo Carassini il 25 settembre.

TEATRO CANZONE. Una sezione speciale con 5 appuntamenti sarà dedicata ai grandi interpeti del teatro canzone. Tra questi Nanni Svampa che sarà ricordato da Francesco Pellicini con due date il 5 e il 27 luglio. E ancora Dario Fo grazie all’erede Mario Pirovano il 20 luglio; Giorgio Gaber con l’omaggio di Luca Maciacchini il 30 luglio e per concludere Enzo Jannacci celebrato da Stefano Orlandi l’11 settembre.

TEATRO COMICO. Il festival da sempre da spazio anche alla comicità e quest’anno saranno 4 le date proposte: Danilo Vizzini il 18 luglio, Claudio Cremonesi il 31 luglio, Norberto Midani, Brusketta e Max Pieriboni l’1 agosto e Alberto Patrucco, Stefano Chiodaroli, Luca Maciacchini e Danilo Vizzini il 13 agosto.

“Questo festival si nutre d’acqua dolce e amore – spiega il direttore artistico Pellicini che svela la sentita dedica di questa speciale edizione 2021 – Voglio dedicare questa quarta edizione ad un grande maestro di teatro ed amico di vita leale recentemente scomparso: Roberto Brivio dei Gufi. Per il sottoscritto semplicemente un padre d’affetti e splendido “vate” di scena: già mi manca il tuo fanciullesco entusiasmo caro Roberto. Grazie per avermi trasmesso il tuo sterminato amore per questo splendido mestiere, non ti dimenticherò mai.”

“Il grande Carlo Cattaneo parlava di un’«acquosissima» Lombardia, alludendo all’immenso patrimonio di laghi e di fiumi che caratterizza il nostro territorio – commenta l’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli – si tratta di una fascia, tra la pianura e la montagna, che – come una sorta di cerniera – le congiunge e definisce la precisa fisionomia della Lombardia pedemontana. Una Lombardia pedemontana tenuta dunque insieme dalla liquidità, che s’impone come il cemento di una grande varietà di genti e di culture, con le loro storie e le loro tradizioni, i loro miti e riti, i loro modelli comportamentali e le loro mentalità collettive. È una Lombardia davvero «plurale», quella che il Festival dei Laghi Lombardi valorizza e promuove, grazie all’intelligente sensibilità di Francesco Pellicini.”

Il Festival è diretto da Francesco Pellicini con il patrocinio di Regione Lombardia e il sostegno dei Comuni e dei teatri partecipanti.

PROGRAMMA IV EDIZIONE

domenica 13 giugno_Tignale del Garda (Brescia)_Parrocchia Pieve di Santa Maria Assunta | LAGO DI GARDA

Quartetto Elpìs in CONCERTO D’ARCHI

venerdì 18 giugno_ Gardone Riviera (Brescia)_Parco Vittoriale degli Italiani | LAGO DI GARDA

Andrea Vitali e Francesco Pellicini in GIÁ, INFATTI, È COSÍ

venerdì 25 giugno_Olginate (Lecco)_Parco a Lago | LAGO DI GARLATE

Francesco Pellicini in STORIE DI LAGO

domenica 27 giugno_Lugano (Ch)_Piazza Manzoni | LAGO CERESIO

Fabrizio Poggi in FABRIZIO POGGI BLUES BAND

mercoledì 30 giugno_Verbania (Vco)_Area Teatro Maggiore | LAGO MAGGIORE

Angela Finocchiaro in BESTIA CHE SEI

lunedì 5 luglio_ Desenzano del Garda (Brescia)_Castello | LAGO DI GARDA

Francesco Pellicini in CIAO NANNI. OMAGGIO A NANNI SVAMPA

venerdì 9 luglio_Como_Villa Olmo | LAGO DI COMO

Treves Blues Band in 70 IN BLUES

venerdì 16 luglio_Sesto Calende (VA)_Piazza San Cristoforo | LAGO MAGGIORE

Rossana Casale in ROSSANA CASALE JAZZ QUARTET

domenica 18 luglio_Pisogne (BS)_Tendone area spettacoli | LAGO DI ISEO

Danilo Vizzini in CABARET

martedì 20 luglio_Lugano (Ch)_Parco Ciani | LAGO CERESIO

Mario Pirovano in MISTERO BUFFO di DARIO FO

sabato 24 luglio_Iseo (BS)_Piazza Mazzini | LAGO DI ISEO

Luca Radaelli in L’ORA CHE VOLGE ‘L DISÌO- A RIVEDER LE STELLE. OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI

martedì 27 luglio_Cannobio (Vco), Piazza a lago | LAGO MAGGIORE

Francesco Pellicini in CIAO NANNI. OMAGGIO A NANNI SVAMPA

venerdì 30 luglio_Monte Isola (BS), Piazza a lago | LAGO DI ISEO

Luca Maciacchini in CIAO SIGNOR G. OMAGGIO A GIORGIO GABER

sabato 31 luglio_Ponte Tresa (VA)_area feste | LAGO CERESIO

Claudio Cremonesi in ZITTO ZITTO

domenica 1 agosto_Ponti sul Mincio (MN)_Piazza Parolini | LAGHI ARTIFICIALI DI MANTOVA

Norberto Midani, Bruce Ketta e Max Pieriboni in MIX COMICO

venerdì 6 agosto_Lecco_Piazza Garibaldi | LAGO DI COMO

Giorgio Conte in SCONFINANDO

sabato 7 agosto_Menaggio (CO)_Parco della scuola materna | LAGO DI COMO

Andrea Vitali in GRAND TOUR – VIAGGIO FANTASTICO SUL LAGO DI COMO

venerdì 13 agosto_Chiavenna (SO)_Piazza Giovanni Bertacchi, 2 | LAGO DI COMO

Alberto Patrucco, Stefano Chiodaroli, Luca Maciacchini e Danilo Vizzini in MIX COMICO

sabato 28 agosto_Oggiono (LC)_Villa Sironi | LAGO DI ANNONE

Andrea Vitali e Francesco Pellicini in GIÁ, INFATTI, È COSÍ

sabato 11 settembre_Toscolano Maderno (BS)_Auditorium | LAGO DI GARDA

Stefano Orlandi in ROBA MINIMA S’INTEND. OMAGGIO A ENZO JANNACCI

sabato 18 settembre_Maccagno (VA)_Auditorium comunale | LAGO MAGGIORE

Massimo Luca in LA CHITARRA DI LUCIO

sabato 25 settembre_Gavirate (VA)_Auditorium comunale | LAGO DI VARESE

Matteo Carassini in LA TEMPESTA