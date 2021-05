La edad de oro: il flamenco di Israel Galván sabato al Grande di Brescia

(red.) Sabato 22 maggio si aprono al Teatro Grande di Brescia anche gli appuntamenti con la danza che vedranno ospiti sul palco del Massimo cittadino alcuni tra i più importanti artisti italiani e internazionali del settore, confermando la centralità della Fondazione del Teatro Grande nella scena nazionale.

Il 22 maggio Israel Galván sarà per la prima volta a Brescia, protagonista dello spettacolo di flamenco La edad de oro (costo 20 euro, ridotto 15). Creatore di uno stile virtuoso e innovatore all’interno della grammatica flamenca, Israel Galván, unanimemente riconosciuto oggi come il più importante interprete internazionale del flamenco, ha sviluppato un’estetica che ne unifica in modo significativo i due approcci contemporaneo e tradizionale.

Nel corso della sua carriera è stato insignito del Premio nazionale per la Danza nella categoria ‘Creazione’ assegnato dal Ministro della Cultura spagnolo “per la sua capacità di generare in un’arte come il flamenco una nuova linfa senza dimenticare le radici vere che lo hanno sostenuto fino ai nostri giorni e che ne hanno fatto un’arte universale”.

Nel flamenco, come in ogni altra arte, storici, specialisti e critici hanno progressivamente definito i periodi di riferimento. Il periodo definito “L’età dell’oro” del Flamenco, corrisponde a un periodo che va dalla fine del XIX secolo fino agli anni ‘30 del XX secolo. Questo periodo si contraddistingue in modo particolare per la danza e il canto, la chitarra subentrerà più avanti. Nel suo spettacolo La edad de oro Israel Galván fa risorgere quest’epoca meravigliosa riportando “l’oro” sotto ai nostri occhi con la collaborazione di David Lagos, custode dei canti del periodo d’oro, e Alfredo Lagos, chitarrista di Jerez, città natale del flamenco.

Un’interpretazione che si distoglie dai percorsi battuti, stravolgendo i canoni e miscelando sapientemente tradizione e contemporaneità.