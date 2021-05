Cinema, in sala “Il cattivo poeta”: Castellitto interpreta D’Annunzio

(red.) A partire da oggi, giovedì 20 maggio, in tutte le sale cinematografiche italiane uscirà il film “Il cattivo poeta” che racconta l’ultimo periodo di vita di Gabriele d’Annunzio a Gardone Riviera, nel bresciano, dove morì. A interpretare il Vate è Sergio Castellitto e dalla pellicola emergerà il fatto che D’Annunzio non fosse fascista, come da sempre si dice. A dirigere il film è Gianluca Jodice, mentre il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri ha sottolineato come il film sarà anche un’operazione immagine per la casa-museo sul Garda.

Nella pellicola, che dà uno sguardo dettagliato a livello storico, si racconta di come fosse stato inviato a Gardone Riviera Giovanni Comini per sorvegliare D’Annunzio, contrario all’alleanza tra Mussolini e la Germania di Hitler. Ieri, in occasione della presentazione del film alla stampa, Sergio Castellitto ha definito D’Annunzio un “genio”, accostandolo a Pier Paolo Pasolini come poeti-soldati.