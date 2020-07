Dal 10 luglio via libera alle discoteche, quali riaprono nel bresciano

(red.) Come previsto da un’ordinanza della Regione Lombardia con cui consentire nuove riaperture dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, tra una settimana, da venerdì 10 luglio, potranno riaprire anche le discoteche, puntando soprattutto sugli spazi all’aperto. Ma si dovranno seguire le indicazioni, mantenendo sempre due metri di distanza e indossando la mascherina, anche nell’accesso al bancone per gustare i cocktail. Su questo fronte anche i locali bresciani si stanno interrogando per come e quando riaprire.

Per esempio, il Florida di Ghedi, considerando le limitazioni da dover far rispettare, ha deciso di rinviare la riapertura a settembre, quando si spera anche che i contagi siano minori. Via libera, invece, a Brescia città per il Paradiso che riaprirà i battenti il prossimo sabato 11 luglio. Sempre a Brescia, ma a distanza di qualche giorno, giovedì 16 luglio riaprirà anche il Molo di via Sorbanella.

E anche sul lago di Garda si stanno organizzando, tanto che il 10 luglio riaprirà il Sestino Village di Lonato gestito da Puccio Gallo con il popolare Jerry Calà. E lo stesso attore riaprirà i battenti anche del Sestino Beach di Rivoltella, ma a fine luglio. In ogni caso le associazioni di categoria dei locali di intrattenimento e da ballo sperano che il Pirellone decida di allentare alcune misure ritenute troppo rigide.