Venerdì i vincitori del concorso fotografico sulla cultura del dono

Brescia. Fondazione della Comunità Bresciana e Cinefotoclub Brescia – Museo Nazionale della Fotografia organizzano la premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Prossimità e Solidarietà: la cultura del dono come principio fondante di una comunità”. L’evento si terrà venerdì 10 giugno, alle ore 18.30, presso la sede della Fondazione in via Malta 16, Brescia.

Per sottolineare il valore sociale del dono, Fondazione della Comunità Bresciana ha messo a disposizione, per la sezione senior, 3 premi dal valore di 2.500, 1.000 e 500 euro per i primi 3 classificati e darà la possibilità ai tre vincitori di indicare a quali Enti del Terzo Settore, operanti nel territorio della provincia di Brescia, devolvere l’importo in palio.

Per incentivare la partecipazione delle scuole secondarie superiori del territorio bresciano è stato indetto un Premio Giovani del valore di 1.000 euro, che verrà devoluto alla scuola di provenienza del/della vincitore/trice. Verrà inoltre assegnato il “Premio speciale Giovani”, che consiste in un’esperienza formativa di fotografia e la visita guidata al Museo Nazionale della Fotografia di Brescia per la classe della scuola che si aggiudicherà il premio.