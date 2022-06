Cure palliative pediatriche, nasce il progetto “Dialogo”

Brescia. “Dialogo” è il titolo di un progetto promosso dalla CISL Brescia e dalla Fim Cisl provinciale, finanziato da Regione Lombardia, che coinvolge diverse realtà associative bresciane (Anteas, Anolf, Nati per Vivere, Associazione “Maffeo Checca”) e regionali (Maruzza Lombardia).

È nato dalla consapevolezza dei bisogni di innumerevoli “famiglie fragili” che per la malattia o per la nascita prematura hanno bisogno per il loro figli di cure palliative pediatriche.

Il progetto ha come obiettivo la costruzione di una rete di solidarietà estesa in tutta la provincia, in cui le associazioni mettono in sinergia risorse già disponibili nel tessuto locale, coinvolgendo e preparando i molti attori presenti sul territorio della provincia di Brescia tramite l’avvio di attività di informazione e percorsi di volontariato.

Oltre all’organizzazione di un ciclo di incontri comunitari per diffondere la conoscenza e approfondire il tema delle cure palliative per i bambini, il progetto prevede l’apertura di uno sportello polifunzionale disponibile tre giorni la settimana, dedicato all’accoglienza e all’orientamento delle famiglie con bambini fragili che possa raccogliere informazioni utili per gli operatori sanitari e scolastici, d’intesa con i servizi pubblici e privati del luogo.

Contemporaneamente, viene attivato un servizio di trasporto sociale per minori denominato “Go baby care”, per lo spostamento da e per i luoghi di cura su tutto il territorio bresciano con autisti formati alla raccolta dei bisogni e delle esigenze delle famiglie fragili per generare fiducia nelle associazioni di volontariato.