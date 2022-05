Dona un sorRiso e aiuterai l’assistenza ai pazienti oncologici

Brescia. Dal 20 al 29 maggio torna nelle piazze di Brescia e provincia la manifestazione Dona un sorRiso, iniziativa dei volontari di AOB – Associazione Oncologica Bresciana, patrocinata dall’Asst Spedali Civili di Brescia e giunta alla sua 6°edizione. Il contributo minimo associativo per ricevere una confezione da un chilo di riso Vialone Nano è di 7 euro; per sapere in quali piazze trovare i volontari di AOB vai su www.aobbrescia.it o chiama il numero 3519900155.

A.O.B. è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, che si pone come obiettivo quello di offrire sostegno ai pazienti affetti da tumori solidi. Nata nel 2017, A.O.B. opera all’interno del reparto di Oncologia degli Spedali Civili di Brescia rinforzando l’anello di congiunzione tra i pazienti e la struttura ospedaliera, facilitando l’accesso alle pratiche che i malati devono affrontare quotidianamente e supportando l’attività di reparto.

La missione di A.O.B. è quella di accogliere, assistere e curare, attraverso attività e progetti volti al miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici. I fondi raccolti da A.O.B. durante la manifestazione “Dona un SorRiso 2022” saranno impiegati per assistenza infermieristica presso il reparto Oncologia del Civile.