Coccaglio, dalla maxi moka sgorga la solidarietà

Coccaglio. E’ stata ufficialmente presentata domenica 15 maggio, a Coccaglio (Brescia), la moka dei record, ovvero una caffettiera gigante, altezza tre metri e 30 centimetri per un peso di 300 kg, realizzata con 2mila lattine riciclate e costruita dall’Aido in collaborazione con i volontari del soccorso, le aziende locali e la Trismoka, e finalizzata ad una raccolta fondi a favore di diverse realtà del territorio e, in particolare, la Efod (Federazione europea dei donatori di organi) al via dal prossimo 18 maggio.

Domenica, in piazza Luca Marenzio, la mega caffettiera ha “sfornato” 60 caffè ogni 25 minuti, in occasione della giornata della prevenzione organizzata dall’Avis.

L’iniziativa verrà riproposta in diverse zone d’Italia, partendo da Brescia, domenica 22, in occasione dell’iniziativa «Le associazioni si raccontano».