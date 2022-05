‘No One Out’ si rilancia con tre iniziative solidali

Brescia. Il 4 maggio l’assemblea dei soci di No One Out ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, formato per la maggioranza da persone che hanno vissuto e lavorato per anni all’estero in progetti di cooperazione internazionale, eleggendo Paolo Romagnosi, come nuovo presidente dell’Ong (organizzazione non governativa) nata nel 2020 dall’unione di due storiche Ong bresciane (Svi e Scaip).

La mission di No One Out è di favorire opportunità di sviluppo sostenibile con la partecipazione attiva delle comunità locali, condividendo percorsi di inclusione, per portare le periferie al centro. No One Out si occupa di cooperazione internazionale, a sostegno delle popolazioni più vulnerabili di Africa e America Latina, operando negli ambiti della sicurezza alimentare, dell’agricoltura, dell’educazione e formazione, dell’animazione socio-sanitaria, della protezione dell’ecosistema e della sostenibilità ambientale. Attualmente è presente in: Albania, Brasile, Kenya, Mozambico, Uganda, Venezuela e Zambia. In Italia svolge attività di sensibilizzazione, formazione e di educazione alla cittadinanza globale.

L’assemblea, tornata totalmente in presenza dopo oltre due anni, è stata anche l’occasione per fare il punto sul ruolo e le prospettive di una associazione nata recentemente, benché con esperienza cinquantennale nella Cooperazione Internazionale.

In continuità con l’indirizzo del consiglio direttivo uscente, il nuovo gruppo si propone di affrontare le sfide con determinazione, disegnando la linea programmatica e strategica del nuovo mandato, in un momento di grandi cambiamenti sul territorio. L’organizzazione conferma il suo impegno nel garantire continuità al processo di costruzione di nuove sinergie con le altre Ong italiane ed europee con cui si sta sperimentando la collaborazione.

In questa ottica di rinnovamento No One Out promuove tre iniziative solidali per il mese di maggio 2022:

• “L’arte si fa pane”, giunta alla sua 21ª edizione, dopo due anni di forzata interruzione. La mostra mercato solidale, patrocinata dal Comune di Brescia, torna con i suoi preziosi oggetti dal 14 al 22 maggio 2022, dalle 15:30 alle 19:00, anche il sabato e la domenica, presso la Casa delle Suore Missionarie Mariste di i Brescia, in via San Polo, 90, che accoglierà la rassegna d’arte tra le sue stanze.

Ogni oggetto che si troverà esposto è portatore di ricordi, emozioni, storia e tradizioni, pronto a riprendere vita e nuovo significato per chi vorrà diventarne il nuovo proprietario e si trasformerà in pane per le comunità coinvolte nei progetti di No One Out in Africa e America Latina, ai quali sarà destinato il ricavato della manifestazione.

Link: https://www.nooneout.org/news-eventi/arte-si-fa-pane-2022.html

• “Abbiamo riso per una cosa seria”, campagna nazionale Focsiv, arrivata al 20° anniversario, due decenni a favore di un’agricoltura familiare sostenibile in Italia e nel mondo, difendendo chi lavora la terra. Al via nelle principali piazze e parrocchie della provincia di Brescia e d’Italia sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 con i pacchi di riso Roma, 100% italiano della FdAI – Filiera Agricola Italiana, in collaborazione, come nelle scorse edizioni, con Coldiretti e Campagna Amica, Fondazione Missio Cei e Azione Cattolica Italiana. Inoltre, l’iniziativa ha il supporto informativo di Rai per il Sociale attraverso i canali editoriali Rai.

No One Out sarà presente con i suoi volontari in 41 parrocchie di Brescia e provincia e destinerà il ricavato della campagna a favore del progetto “Creare valore con l’anacardio”, che mira al rafforzamento della catena del valore dell’anacardio in Mozambico, attraverso l’aumento del numero di frutteti piantumati, recuperati e organizzati in circa 280 ettari di terra, la distribuzione di piante di anacardio migliorate e l’assistenza tecnica per la potatura e la pulizia dei frutteti, il supporto alle campagne di trattamento degli alberi colpiti dal fungo oidio e il potenziamento della capacità di negoziazione di 440 piccoli produttori locali perché riescano a vendere i prodotti a prezzi giusti. Saranno infine organizzate formazioni per diffondere i benefici economici del lavoro cooperativo, costituendo “nuclei comunitari”, a cui sarà fornito sostegno per l’acquisto e la vendita della noce di anacardio.

Link piazze e parrocchie:

https://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/wp-content/uploads/2022/05/LOMBARDIA-1.pdf

https://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/

• “Run to be free!”, la manifestazione sportiva non competitiva si terrà giovedì 19 maggio, organizzata in collaborazione con CorriXBrescia e Medicus Mundi Italia. Il ritrovo per la corsa o camminata solidale è alle ore 19.00 a Brescia, in Piazza Vittoria, con partenza dei gruppi dalle ore 19.30, per un percorso ad anello di 8 Km tra le vie della città, incluso il Castello di Brescia.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno del progetto BE FREE, a Nairobi, in Kenya, implementato in supporto alla strategia nazionale e internazionale per porre fine all’epidemia di HIV in Kenya entro il 2030 e rafforzare l’integrazione tra la comunità e il sistema sanitario. L’obiettivo è ridurre le nuove infezioni da HIV, la mortalità correlata all’AIDS e lo stigma e la discriminazione legati all’HIV tra adolescenti e giovani negli insediamenti informali della contea di Nairobi.

Link:

https://www.nooneout.org/news-eventi/run-to-be-free-corsa-solidale-2022.html